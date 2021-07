Dow Catat Kenaikan Tertinggi dalam Sebulan Ditopang Mayoritas Sektor Saham

Rabu, 21 Juli 2021 | 06:00 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street menguat (rebound) pada Selasa (20/7/2021) karena investor masuk membeli sejumlah saham yang mengalami penurunan pada Senin (19/7/2021) hari terburuk Dow Jones Industrial Average dalam 8 bulan. Penguatan bursa saham AS juga seiring naiknya imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun di atas 1,2% meredakan kekhawatiran kenaikan kasus Covid-19 yang akan memperlambat pemulihan ekonomi.

Dow Jones Industrial Average naik 549,95 poin, atau 1,6%, menjadi 34.511,99, setelah hilang 725 poin pada Senin. Kenaikan Selasa adalah lompatan terbesar Dow dalam lebih sebulan. S&P 500 naik 1,52% menjadi 4.323,06 dan Nasdaq Composite menguat 1,57% menjadi 14.498,88.

Pada perdagangan Senin, mayoritas saham terpukul di tengah kekhawatiran varian delta Covid-19. Namun pada Selasa, saham-saham membalikkan kerugiannya. Maskapai penerbangan dan perusahaan pelayaran memimpin rebound. American Airlines dan Delta Air Lines, yang kehilangan 4% pada Senin, masing-masing bertambah 8% dan 5%, pada Selasa. Royal Caribbean naik lebih 7%, setelah jatuh 4% pada hari Senin.

Saham bank bangkit kembali karena imbal hasil obligasi naik. JPMorgan menguat 1,8% dan Bank of America bertambah 2%. Bank daerah memimpin sektor keuangan, dengan Zions Bancorp dan Regions Financial masing-masing melonjak 5% dan 4%.

Saham energi dan industri, dua kelompok yang paling terpukul Senin di area positif seperti Exxon Mobil naik 1%, General Electric melonjak 5% dan Honeywell naik 4%. Sementara Apple naik 2,6%, menghapus pelemahan Senin.

Aksi jual tajam Wall Street pada Senin membuat blue-chip Dow jatuh 2,1% mencatat hari terburuk sejak 28 Oktober tahun lalu. S&P 500 turun 1,6% dan Nasdaq Composite turun sekitar 1,1%. Dengan kenaikan Selasa, S&P 500 hanya 1,6% di bawah rekor yang dicapai minggu lalu.

Kasus Covid-19 kembali melonjak di AS ketika varian delta menyerang sebagian besar warga yang tidak divaksinasi. Kasus di AS naik rata-rata sekitar 26.000 per hari dalam 7 hari terakhir, lebih dari dua kali lipat rata-rata dari sebulan lalu, menurut data Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Bitcoin turun di bawah level psikologis US$ 30.000 semalam, memicu penjualan di seluruh mata uang kripto.

Sumber: CNBC