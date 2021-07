Minyak Rebound karena Pasar Manfaatkan Harga Diskon

Rabu, 21 Juli 2021 | 06:21 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah berjangka menguat (rebound) pada Selasa (20/7/2021) karena pelaku pasar berburu minyak di harga level terendah 2 bulan pada hari sebelumnya. Investor memanfaatkan harga diskon pada Senin (19/7/2021), Aksi jual Senin didorong kekhawatiran melemahnya permintaan di tengah meningkatnya kasus Covid-19, sehingga memangkas harga minyak 7% dan memukul aset berisiko lainnya.

Minyak mentah Brent naik 73 sen, atau 1%, menjadi US$ 69,35 per barel, setelah turun 6,8% pada Senin. Minyak patokan global ini telah turun dari posisi US$ 77 pada awal Juli, level tertinggi sejak akhir 2018.

BACA JUGA Harga Minyak Minggu Ini Terburuk Sejak Maret karena Pasokan Meningkat

Direktur Energi Berjangka Mizuho Bob Yawger mengatakan Selasa adalah hari perdagangan terakhir minyak mentah berjangka AS WTI untuk pengiriman Agustus. "Kondisi ini menambah volatilitas ke pasar," kata Yawger di New York.

Minyak mentah AS yang kedaluwarsa Agustus naik 1,5% ke US$ 67,42 per barel setelah hari sebelumnya menyentuh posisi terendah US$ 65,21 atau turun 7,5%.

Namun, pasar tetap skeptis bahwa kenaikan harga minyak akan bertahan. “Seperti yang terjadi, sulit melihat harga kembali pulih kecuali virus Covid-19 dapat dikendalikan,” kata Stephen Brennock dari broker minyak PVM.

"Pasar jelas gelisah soal prospek permintaan."

Varian virus corona delta menjadi dominan di seluruh dunia, kata pejabat AS pada Jumat (16/7/2021).

BACA JUGA Harga Minyak Masih Melemah Setelah OPEC Mencapai Kesepakatan Produksi

Sementara persediaan minyak mentah di Amerika Serikat diperkirakan turun minggu lalu, atau penurunan mingguan kesembilan. Data industri dijadwalkan diumumkan pada 16.30, diikuti angka resmi pada Rabu (21/7/2021).

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) memperkirakan permintaan minyak global akan tumbuh sebesar 6,6% pada tahun 2021. Sementara OPEC+ pada Minggu (18/7/2021) sepakat meningkatkan produksi mulai Agustus, mengurangi lebih banyak pembatasan pasokan ketika pandemi melanda tahun lalu.

“Permintaan global tampaknya masih pulih secara dinamis, sehingga pasar minyak akan mengalami defisit pasokan dalam beberapa bulan mendatang meskipun ada kenaikan produksi yang akan diterapkan OPEC+,” kata analis Commerzbank, Eugen Weinberg.

Sumber: CNBC