Penguatan Dolar Batasi Pembelian Safe Haven, Harga Emas Melemah

Rabu, 21 Juli 2021 | 06:37 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com- Harga emas melemah pada perdagangan yang berfluktuatif Selasa (20/7/2021) karena penguatan dolar membatasi pembelian ke logam safe haven, meskipun ada kekhawatiran lonjakan kasus Covid-19.

Harga emas di pasar spot terkoreksi ke US$ 1.811,51 per ons, sementara emas berjangka AS ditutup menguat 0,1% menjadi US$ 1,811,40.

"Kami melihat volatilitas emas meningkat sedikit dan itu telah melumpuhkan beberapa posisi beli," kata Kepala Strategi Komoditas TD Securities, Bart Melek.

Dolar AS mencapai level tertinggi dalam 3,5 bulan, sehingga mengurangi daya tarik emas.

Namun, lonjakan kasus virus corona di Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lain mendorong beberapa pembelian safe-haven emas batangan.

Sementara data Selasa menunjukkan ekspor emas Swiss ke India naik tipis pada bulan lalu, sementara pengiriman ke Tiongkok turun.

"Permintaan fisik memiliki ruang lingkup untuk menyangga penurunan emas karena bank sentral tetap menjadi pembeli," kata analis Standard Chartered, Suki Cooper.

Sementara platinum turun 0,4% menjadi US$ 1.070,46 per ons dan paladium naik 1,9% menjadi US$ 2.645,30.

"Kuartal ini bisa menjadi kuartal paling tidak mendukung untuk platinum dan paladium karena produksi mobil AS dan Eropa melambat menyusul kekurangan semikonduktor," kata Cooper.

Adapun harga perak turun 1% menjadi US$ 24,96.

Sumber: CNBC