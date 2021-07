Sejalan Bursa Asia, Nikkei Jepang Naik 1% karena Pertumbuhan Ekspor

Rabu, 21 Juli 2021 | 07:51 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik naik pada perdagangan Rabu pagi (21/7/2021) menyusul penguatan Dow Jones Industrial Average di Amerika Serikat (AS) 500 poin.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 1,11% di awal perdagangan, sementara indeks Topix bertambah 1,14%.

Ekspor Jepang tumbuh 48,6% pada Juni dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menurut data Kementerian Keuangan yang dirilis Rabu. Angka itu lebih tinggi dari peningkatan 46,2% sesuai jajak pendapat Reuters.

Di tempat lain, Kospi Korea Selatan menguat 0,39%, sementara S&P/ASX 200 di Australia naik 0,57%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,24% lebih tinggi.

Sementara data penjualan ritel awal Australia bulan Juni akan dirilis pada 09.30 waktu Singapura.

Semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average melonjak 549,95 poin menjadi 34.511,99. S&P 500 naik 1,52% menjadi 4.323,06, dan Nasdaq Composite naik 1,57% menjadi 14.498,88.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 92,97 setelah di atas 93,1 baru-baru ini.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,87 per dolar, lebih lemah dari level di bawah 109,5 awal pekan ini. Dolar Australia di US$ 0,7336, turun dari level di atas US$ 0,742.

Harga minyak melemah pada pagi ini di jam perdagangan Asia. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 0,58% menjadi US$ 68,95 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka AS melemah 0,68% menjadi US$ 66,74 per barel.

