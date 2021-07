IHSG Diproyeksi Menguat, Pantau Saham JSMR, LSIP, ACES, dan INKP

Rabu, 21 Juli 2021 | 08:49 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu (21/7/2021) diproyeksikan menguat dengan level support 5.947, 5.913 dan resistance 6.114, 6.134.

Dalam riset hariannya MNC Sekuritas menjelaskan, IHSG diproyeksikan menguji area 5.970 hingga 6.000 terlebih dahulu. "Selama indeks mampu bertahan di atas level support 5.947, maka indeks akan menguat membentuk wave C," kata riset tersebut.

Namun jika indeks kembali terkoreksi ke level 5.884 atau bahkan terpuruk pada level terburuknya yakni 5.742, maka IHSG rawan terkoreksi ke area 5.500. Untuk diketahui, sebelumnya pada perdagangan Senin (19/7/2021) indeks ditutup terkoreksi yang disebabkan oleh munculnya tekanan jual dan tertahan di MA20.

Untuk para investor, MNC Sekuritas menyarankan untuk cermati saham sebagai berikut:

1. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP) - Spec Buy

Spec buy: 7.400-7.600

Target Price: 9.000, 10.250

Stoploss: below 7.000

2. PT. Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.300-1.370

Target Price: 1.460, 1.640

Stoploss: below 1.235

3. PT London Sumatera Tbk (LSIP) - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.100-1.120

Target Price: 1.200, 1.340

Stoploss: below 1.025

4. PT Jasa Marga Tbk (JSMR) - Sell on Strength

Sell on Strength: 3.650-3.750

