Pasar Cermati Media Asing Sebut Indonesia Episentrum Baru Pandemi Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Fokus pasar tertuju pada pemberitaan media asing yang menyebutkan Indonesia sebagai episentrum baru Covid-19 dunia. Hal itu sejalan dengan terus meningkatnya jumlah kasus terpapar dan rendahnya ketersediaan kamar di rumah sakit.

Dalam riset harian PT Pilarmas Investindo Sekuritas menjelaskan, laporan itu dimuat surat kabar Amerika Serikat yaitu The New York Times berjudul The Pandemic Has a New Epicenter: Indonesia. Hal ini didasarkan dengan catatan kasus harian virus corona dan kasus kematian. “Pandangan media asing tentunya akan memberikan sentimen terhadap perekonomian nasional yang berusaha melakukan pemulihan,” jelas Pilarmas, Rabu (21/7/2021).

Sentimen negatif ekonomi nasional juga dipicu perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat karena kegiatan perekonomian ikut dibatasi sehingga berimbas terhadap kinerja dunia usaha pada triwulan III 2021.

Seperti yang diketahui, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli 2021. Kebijakan ini untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi beban rumah sakit (RS). Pemerintah akan melonggarkan PPKM darurat pada 26 Juli 2021 jika kasus Covid-19 menurun.

Sementara Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kemkes Siti Nadia Tarmizi menampik pernyataan dari New York Times dengan mengatakan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tak pernah mengungkap suatu negara menjadi episentrum Covid-19. “Bahkan, WHO tidak pernah menyebutkan negara sebagai bentuk nama varian baru,” ujar Siti.

