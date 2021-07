Semester I, Laba Krakatau Steel Meroket 601,3%

Rabu, 21 Juli 2021 | 11:30 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) hingga semester I 2021 mencatat lonjakan laba bersih 601,3% atau menjadi Rp 475 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 67 miliar. Selain itu, EBITDA naik hampir dua kali lipat menjadi Rp 1,2 triliun dari realisasi 2020 sebesar Rp 687 miliar.

Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, Silmy Karim menjelaskan, meningkatnya laba ditopang naiknya penjualan sebesar 90,9% menjadi Rp 15,3 triliun dibandingkan semester I tahun lalu Rp 8 triliun. Adapun penjualan produk utama naik 43,8%. Secara terinci, Krakatau Steel membukukan volume penjualan hot rolled coil (HRC) dan cold rolled coil (CRC) sebesar 995.000 ton dibandingkan 692.000 ton di tahun 2020. Selain itu, penjualan ekspor meningkat 15 kali lipat menjadi 162.243 ton di 2021 dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 yaitu sebesar 10.817 ton. “Dengan memproduksi produk HRC dan CRC sebanyak 1.008.000 ton di semester 1 2021 dan diikuti turunnya biaya produksi per ton, maka produktivitas Krakatau Steel meningkat 61%,” jelas Silmy, dalam keterangan tertulisnya Rabu (21/7/2021).

Kinerja positif ini juga didukung oleh sejumlah efisiensi. Pada semester pertama 2021, Krakatau Steel berhasil menurunkan variable cost 13,1% dan fixed cost tereduksi 22,8%. Perseroan juga berhasil menekan beban operasional sebesar 18,1% menjadi Rp 1,7 juta per ton dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 2 juta/ton.

“Penurunan biaya operasional ini diantaranya terjadi pada penurunan biaya energi sebesar 12%, penurunan biaya spare part sebesar 17,6%, serta penurunan biaya tenaga kerja hingga 24,7%,” ujarnya.

Silmy menambahkan, peningkatan kinerja Krakatau Steel juga diikuti oleh perbaikan kinerja anak perusahaan Krakatau Steel di semester I 2021 yang secara keseluruhan dapat membukukan laba. Nilai penjualan anak perusahaan Krakatau Steel di tahun 2021 meningkat 46,6% menjadi Rp 4,7 triliun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 yaitu sebesar Rp3,2 triliun. Dengan demikian, laba bersih anak perusahaan Krakatau Steel juga meningkat sebesar 21,2% menjadi Rp 397 miliar dibandingkan Semester 1 tahun lalu yang sebesar Rp 327 miliar.

“Perbaikan kinerja Krakatau Steel disebabkan adanya peningkatan produktivitas, volume penjualan domestik dan ekspor serta program efisiensi yang terus dilakukan sejak tahun 2020. Dengan perolehan laba di semester 1 2021 ini, kami optimis Krakatau Steel dapat melanjutkan tren positifnya hingga akhir tahun,” Kata Silmy.

Sebelumnya, Silmy mengatakan, selain Indonesia Investment Authority (INA), ada beberapa investor strategis lain berminat pada saham anak usaha KRAS yakni PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) yang akan berganti nama menjadi PT Krakatau Sarana Infrastruktur. Bahkan porsinya diproyeksikan berkisar dari 20%-30%.

Dia mengungkapkan, dari unsur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terdapat PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Danareksa, dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). "Banyaknya institusi yang berminat ini dikarenakan performa subholding sarana infrastruktur dari Krakatau Steel ini memang bagus," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, perseroan telah membuka penawaran awal kepada investor strategis sejak awal semester II 021. Perseroan juga, tidak membatasi berapa jumlah investor dari unsur BUMN dan berapa investor non-BUMN.

Aksi korporasi tersebut ditargetkan terlaksana pada rentang Agustus-September 2021. Untuk diketahui Krakatau Sarana Infrastruktur merupakan subholding yang terdiri atas PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), PT Krakatau Daya Listrik (KDL), dan PT Krakatau Tirta Industri (KTI). Per 30 September 2020, nilai aset sebelum eliminasi KDL tercatat US$ 245,38 juta, KBS senilai US$ 224,91 juta, dan KTI sebesar US$ 98,42 juta. Sementara, nilai aset KIEC sendiri mencapai US$ 178,46 juta.

