Harga Minyak Naik 4% Meski Stok AS Bertambah

Kamis, 22 Juli 2021 | 06:26 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik lebih 4% pada Rabu (21/7/2021) memperpanjang kenaikan dari hari sebelumnya meskipun data menunjukkan persediaan minyak AS secara tak terduga bertambah.

Minyak mentah berjangka Brent naik 4,15% menjadi US$ 72,23 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 4,61% menjadi US$ 70,30 per barel.

Minyak berjangka rebound setelah turun 7% pada Senin (19/7/2021), menyusul kesepakatan Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya OPEC+, untuk meningkatkan pasokan 400.000 barel per hari dari Agustus hingga Desember.

Aksi jual diperparah kekhawatiran peningkatan kasus Covid-19 karena varian delta di pasar utama seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang sehingga akan memengaruhi permintaan.

Kenaikan harga pada hari Rabu juga terjadi meski stok minyak mentah AS naik untuk pertama kalinya sejak Mei. Persediaan minyak mentah naik secara tak terduga sebesar 2,1 juta barel pekan lalu menjadi 439,7 juta barel, data Administrasi Informasi Energi AS menunjukkan. Analis memperkirakan penurunan 4,5 juta barel. Namun, persediaan bensin dan sulingan mencatat penurunan masing-masing 121.000 barel dan 1,3 juta barel.

"Peningkatan minyak mentah jelas merupakan kejutan yang didorong lonjakan impor dan penurunan ekspor," kata analis Again Capital John Kilduff di New York.

Analis JPMorgan mengatakan permintaan global diperkirakan 99,6 juta barel per hari pada Agustus, naik 5,4 juta barel per hari dari April.

