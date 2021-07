Harga Emas ke Level Terendah 1 Minggu karena Investor Beralih ke Saham

Kamis, 22 Juli 2021 | 06:41 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun untuk hari kedua berturut-turut ke level terendah dalam lebih dari seminggu pada Rabu (21/7/2021), karena kenaikan bursa saham (ekuitas) dan imbal hasil obligasi rebound.

Harga emas di pasar spot turun 0,4% menjadi US$ 1.803,41 per ons setelah mencapai level terendah sejak 12 Juli di US$ 1.793,59. Sementara emas berjangka AS melemah 0,4% menjadi US$ 1.804,60.

Lonjakan varian delta Covid-19, yang menimbulkan kekhawatiran pemulihan ekonomi global telah membebani risiko dan memicu aksi jual saham pada Senin (19/7/2021). Namun saham dan imbal hasil obligasi saat ini sudah sehingga meredupkan daya tarik safe-haven emas.

Bursa AS Wall Street naik pada Rabu (21/7/2021) melanjutkan rebound dari penurunan satu hari pada awal minggu ini. Dow Jones Industrial Average naik 286,01 poin, atau 0,83%, menjadi 34.798,00, atau hanya 1% di bawah dari rekor sepanjang masa. S&P 500 menguat 0,82% menjadi 4.358,69. Nasdaq Composite bertambah 0,92% menjadi 14.631,95.

“Ada napas lega pada saham dan treasuries (obligasi). Selain itu harga minyak kembali naik. Ini adalah tanda-tanda perdagangan yang tidak baik untuk emas," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible di Chicago.

Namun Streible mengatakan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inflasi meningkat adalah positif untuk perak, platinum, dan paladium.

Pejabat Federal Reserve AS akan bertemu minggu depan, sementara pertemuan Bank Sentral Eropa pada Kamis (22/7/2021).

Pelemahan emas juga terjadi meskipun dolar AS terkoreksi dari level tertinggi sejak awal tahun.

Sementara logam mulia lainnya, perak naik 1,1% menjadi US$ 25,18 per ons, paladium naik 1,3% pada US$ 2.667,23 dan platinum bertambah 1,1% menjadi US$ 1.077,78.

Sumber: CNBC