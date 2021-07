Bursa Asia Menguat Seiring Kebangkitan Bitcoin

Kamis, 22 Juli 2021 | 07:30 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik menguat pada perdagangan Kamis pagi (22/7/2021) dengan pasar di Jepang ditutup karena liburan.

Kospi Korea Selatan naik 0,78% pada perdagangan pagi menyusul saham produsen chip SK Hynix melonjak lebih 1%.

BACA JUGA Ekspor Jepang Naik, Bursa Asia Ditutup Mixed

Sementara S&P/ASX 200 di Australia naik 0,68%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan naik 0,32%.

Namun kekhawatiran kasus virus corona di Asia Pasifik dapat membebani sentimen regional pada Kamis. Dua negara bagian terbesar Australia pada Rabu melaporkan peningkatan tajam infeksi varian baru Covid-19. Sementara Indonesia mencatat rekor kematian tinggi akibat virus tersebut, menurut Reuters.

Sementara harga bitcoin rebound setelah baru-baru ini jatuh di bawah US$ 30.000. Harga bitcoin naik menjadi US$ 32.142,16 pada Rabu malam, menurut Metrik Koin.

BACA JUGA Dow Melonjak Dipicu Kinerja Coca Cola dan Johnson & Johnson

Semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average naik 286,01 poin menjadi 34.798, sementara S&P 500 menguat 0,82% menjadi 4.358,69 dan Nasdaq Composite bertambah 0,92% menjadi 14.631,95.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya, berada di 92,805.

Yen Jepang diperdagangkan pada 110,21 per dolar, lebih lemah dari level di bawah 109,5. Dolar Australia ditransaksika pada US$ 0,7351, dari US$ 0,732.

Harga minyak sedikit melemah pagi ini di perdagangan Asia Kamis. Patokan internasional berjangka minyak mentah Brent diperdagangkan pada US$ 72,20 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS terkoreksi ke US$ 70,26 per barel.

Sumber: CNBC