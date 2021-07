Meski Klaim Pengangguran Bertambah, Nasdaq Naik Hari Ketiga Berturut-turut

Jumat, 23 Juli 2021 | 06:36 WIB

New York, Beritasatu.com -Bursa AS Wall Street pada perdagangan Kamis (22/7/2021) menguat. Saham teknologi memimpin kinerja saham AS, meskipun klaim pengangguran secara tak terduga bertambah sehingga menambah kekhawatiran pemulihan ekonomi dan membuat imbal hasil obligasi turun.

Dow Jones Industrial Average naik 25,35 poin ditutup ke 34.823,35. S&P 500 bertambah 0,2% mencapai 4.367,48. Sementara Nasdaq Composite yang berbasis teknologi memimpin pasar dengan kenaikan 0,3%, mencapai 14.684,60.

Investor memilih kembali ke saham teknologi favoritnya karena optimisme sektor ini tumbuh menjelang laporan pendapatan perusahaan-perusahan sektor ini minggu depan. Salesforce naik 2,5%, sementara Amazon dan Facebook naik 1,4%.

“Penurunan suku bunga, ekspektasi pertumbuhan, dan kebangkitan Covid-19 menambah ketidakpastian, tetapi saham teknologi terlihat seperti tempat alami yang akan diminati investor sampai kami mendapatkan lebih banyak resolusi di beberapa bidang ini,” kata Kepala Strategi Investasi BMO Wealth Management, Yung-Yu Ma.

Microsoft naik 1,6% setelah Citi menaikkan target harga. Pendapatan kuartal II raksasa teknologi itu berpotensi mengalahkan ekspektasi Wall Street. Citi memperkirakan saham Mircosoft akan naik lebih 30% pada tahun depan. Sementara Apple menguat hampir 1% setelah Canaccord Genuity mengatakan ada permintaan kuat untuk produk Apple menjelang rilis pendapatannya minggu depan.

Sementara klaim pengangguran secara tak terduga naik menjadi 419.000, lebih tinggi dari 350.000 sesuai ekonom yang disurvei Dow Jones. Angka ini juga lebih tinggi dari periode sebelumnya 368.000. Adapun imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun turun ke 1,265% karena data pekerjaan yang buruk.

Saham bank mayoritas turun seperti JPMorgan, Bank of America, dan Wells Fargo masing-masing melemah lebih 1%.

Namun, musim pelaporan pendapatan kuartal kedua yang kuat terus berlanjut. American Airlines membukukan keuntungan untuk periode tersebut, menghentikan penurunan beruntun lima kuartal berturut-turut, berkat pemulihan permintaan perjalanan dan bantuan pemerintah. Sahamnya turun 1,1% pada Kamis. Demikian pula, Southwest Airlines melaporkan laba kuartalan, tetapi saham maskapai itu ditutup 3,4% lebih rendah.

Saham Union Pacific bertambah 1% setelah perusahaan kereta api tersebut melaporkan laba bersih kuartal kedua sebesar US$ 1,8 miliar atau US$ 2,72 per saham. Raihan itu naik dari US$ 1,1 miliar, atau US$ 1,67 per saham pada kuartal tahun lalu.

CSX melonjak hampir 3,5% setelah laba kuartal kedua lebih dari dua kali lipat. Saham AT&T naik sekitar 0,4% setelah pendapatan dan pendapatan melampaui perkiraan analis.

Texas Instruments turun 5,3% setelah pembuat chip melampaui ekspektasi untuk kuartal kedua, tetapi memperingatkan bahwa hasil kuartal ketiga bisa jauh dari perkiraan analis.

Sejauh ini, 15% perusahaan yang tergabung di S&P 500 telah melaporkan pendapatan. Sebesar 88% mengalahkan perkiraan pendapatan, menurut Refinitiv.

