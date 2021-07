Harga Minyak Menguat karena Pulihnya Permintaan

Jumat, 23 Juli 2021 | 06:54 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik tipis pada Kamis (22/7/2021) memperpanjang kenaikan hari sebelumnya di tengah ekspektasi ketatnya pasokan hingga 2021 karena pemulihan ekonomi pulih dari krisis virus corona.

Minyak mentah Brent naik US$ 1,56, atau 2,2%, menjadi US$ 73,79 per barel, setelah naik 4,2% hari sebelumnya. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS bertambah US$ 1,61, atau 2,3%, menjadi US$ 71,91 per barel, setelah naik 4,6% pada Rabu (21/7/2021).

"Beberapa titik lemah muncul dalam pemulihan permintaan minyak, tetapi ini tidak mungkin mengubah prospek secara fundamental," kata Morgan Stanley dalam sebuah catatan.

Anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan produsen lain termasuk Rusia atau OPEC+, minggu ini menyetujui kesepakatan meningkatkan pasokan minyak sebesar 400.000 barel per hari dari Agustus hingga Desember untuk mendinginkan harga dan memenuhi kenaikan permintaan.

Namun karena permintaan masih akan melebihi pasokan pada paruh kedua tahun ini, Morgan Stanley memperkirakan minyak patokan global Brent akan diperdagangkan hingga US$ 70-an per barel untuk sisa tahun 2021.

"Pemulihan PDB (produk domestik bruto) global kemungkinan akan tetap di jalurnya, data inventaris terus mendorong, neraca kami menunjukkan pengetatan di paruh kedua dan kami berharap OPEC tetap kohesif," katanya.

Persediaan minyak mentah di Amerika Serikat, konsumen minyak utama dunia, bertambah 2,1 juta barel pekan lalu menjadi 439,7 juta barel, naik untuk pertama kalinya sejak Mei, menurut data Administrasi Informasi Energi AS.

Persediaan di pusat penyimpanan minyak mentah Cushing, Oklahoma dan titik pengiriman untuk WTI, telah jatuh selama enam minggu berturut-turut, dan mencapai level terendah sejak Januari 2020 pekan lalu.

Analis Barclays memperkirakan berkurangnya stok minyak lebih cepat dari perkiraan ke tingkat pra-pandemi, mendorong Barclays menaikkan perkiraan harga minyak 2021 sebesar US$ 3 menjadi US$ 5 menjadi rata-rata US$ 69 per barel.

