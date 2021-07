Emas Makin Bersinar karena Imbal Hasil Turun dan Risiko Pengangguran

Jumat, 23 Juli 2021 | 07:15 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas menguat pada perdagangan Kamis (22/7/2021) karena saham dan imbal hasil obligasi AS melemah mengimbangi penguatan dolar.

Harga emas di pasar spot naik 0,1% menjadi US$ 1.804,45 per ons. Sementara emas berjangka AS bertambah 0,1% menjadi US$ 1.805,40.

Acuan imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun berkurang setelah mencapai level tertinggi hampir 1 minggu. Sementara investor saham juga dibatasi sentimen risiko data klaim pengangguran AS secara tak terduga naik ke level tertinggi 2 bulan. Hal ini membuat investor mengalihkan dananya ke emas batangan.

"Suku bunga riil sangat negatif, yang menunjukkan bahwa inflasi sedang memanas, dan tidak mungkin Federal Reserve AS dapat membuat suku bunga riil positif dalam jangka pendek, sehingga Anda perlu memiliki emas," kata Head of Trader US Global Investors, Michael Matousek.

Harga emas juga mendapat dukungan dari komentar dovish Bank Sentral Eropa (ECB) untuk mempertahankan suku bunga pada rekor terendah lebih lama lagi.

"Baik Fed AS dan ECB cukup sinkron memberikan lingkungan suku bunga rendah lebih lama, hal itu akan positif untuk emas dalam jangka panjang," kata analis OANDA, Edward Moya.

Pertemuan kebijakan The Fed minggu depan mengikuti komentar Ketua Jerome Powell yang menyarankan bahwa bank sentral akan tetap akomodatif meskipun ada kenaikan inflasi baru-baru ini.

Sementara perak naik 0,3% ke US$ 25,29 per ons, paladium bertambah 1,9% menjadi US$ 2.704,01 dan platinum naik 0,8% menjadi US$ 1.088.

Sumber: CNBC