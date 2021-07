Bursa Asia Turun, Investor Pantau Saham Teknologi Tiongkok di Hong Kong

Jumat, 23 Juli 2021 | 08:45 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik melemah pada perdagangan Jumat pagi (23/7/2021) karena investor memantau saham teknologi Tiongkok di Hong Kong setelah kekhawatiran regulasi muncul kembali.

Kospi Korea Selatan melemah tipis pada awal perdagangan. Sementara di Australia, S&P/ASX 200 turun 0,18%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang melemah 0,07%.

Sementara bursa di Jepang tutup karena liburan.

Investor akan mengamati saham teknologi Tiongkok di bursa Hong Kong setelah Bloomberg News melaporkan bahwa Beijing mempertimbangkan Sanksi terhadap raksasa ride-hailing Didi. Sanksi denda kemungkinan lebih besar dari rekor US$ 2,8 miliar yang dibayarkan Alibaba awal tahun ini.

Saham Didi di Amerika Serikat anjlok 11% pada Kamis (22/7/2021). Sebelumnya pada Juli, perusahaan terpaksa berhenti mendaftarkan pengguna baru dan menghapus aplikasinya dari toko aplikasi Tiongkok karena dugaan penggunaan data pribadi.

Perkembangan itu terjadi ketika Beijing melanjutkan tindakan keras selama berbulan-bulan terhadap raksasa teknologi Tiongkok, dengan menargetkan anti-trust hingga regulasi data.

Semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average naik tipis 25,35 poin menjadi 34.823,35 dan S&P 500 bertambah 0,2% menjadi 4.367,48. Nasdaq Composite naik 0,36% menjadi 14.684,60.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 92,805, turun dari level di atas 93 awal pekan ini.

Yen Jepang diperdagangkan pada 110,12 per dolar, melemah dari level di bawah 109,6 awal pekan ini. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,738, di atas level di bawah US$ 0,732 yang terlihat pada awal pekan perdagangan.

Sementara harga minyak turun pada pagi ini di perdagangan Asia. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent melemah 0,23% menjadi US$ 73,62 per barel. Adapun minyak mentah berjangka AS turun 0,24% menjadi US$ 71,74 per barel.

