UOB Asset Management Luncurkan Reksa Dana Bagi Nasabah Bareksa

Jakarta, Beritasatu.com- PT UOB Asset Management Indonesia (UOB AM Indonesia), anak usaha UOB Asset Management Ltd menjalin kemitraan dengan PT Bareksa Portal Investasi guna mempermudah akses terhadap pengelolaan aset keuangan secara digital. UOB AM Indonesia akan menawarkan kepada seluruh nasabah Bareksa, termasuk nasabah Bareksa Prioritas – HNWI dengan aset keuangan minimal US$ 140.000 atau Rp 2 miliar – UOBAM Pasar Uang Indonesia (Upindo), reksa dana pasar uang, dan UOBAM Indeks Bisnis-27 (UOBAM IB-27), reksa dana indeks ekuitas.

“UOBAM IB-27 sebagai reksa dana indeks memiliki keunggulan fitur dalam hal pengawasan dari komite indeks serta pengelolaan dari tim investasi dan research UOBAM Indonesia. Selain itu, produk ini juga memiliki transparansi dalam hal alokasi aset sehingga dapat menjadi alternatif solusi yang menarik bagi investor HNWl. Sedangkan Upindo sebagai reksa dana pasar uang, menawarkan likuiditas, potensi imbal hasil yang lebih tinggi dari tabungan biasa dan stabil bagi investor,” kata Direktur dan Chief Marketing Officer UOBAM Indonesia Alvin Jufitrick dalam keterangan tertulis, Jumat (23/7).

Chief Research and Business Development Officer Bareksa Ni Putu Kurniasari mengatakan, perkembangan industri reksa dana di Indonesia terus mencatat pertumbuhan positif. Di sisi lain, kondisi makro Indonesia cukup mendukung untuk reksa dana bertumbuh. Terlebih lagi, saat ini sudah berkembang industri reksa dana online yang membuat masyarakat semakin aware terhadap investasi reksadana. “Kami berharap sejalan dengan kondisi ekonomi yang mulai mengalami perbaikan, kolaborasi ini akan turut mendorong kelolaan investasi nasabah Bareksa secara umum,” katanya.

Upindo merupakan reksa dana pasar uang yang menempatkan investasinya pada instrumen deposito perbankan dan obligasi dengan sisa jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun, yang bertujuan memberikan imbal hasil yang stabil bagi investor. Instrumen investasi dalam Upindo memiliki profil risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan kelas aset lainnya, sehingga dapat memberikan likuiditas yang lebih baik bagi investor.

