Ada yang Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2021 Hanya 3%

Jumat, 23 Juli 2021 | 18:43 WIB

Oleh : Arnoldus Kristianus / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 hanya 3%. Pemerintah sendiri telah merevisi perkiraan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 3,7% sampai 4,5%.

“Kalau di 2021 kami prediksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 3% sampai 4%. Dengan adanya lonjakan kasus Covid-19 kita masih percaya pada range itu, tetapi lebih mengarah ke 3%, tetapi belum sampai lebih rendah dari itu,” ucap Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Muhammad Faisal dalam acara Zoominari Kebijakan Publik Narasi Institute pada Jumat (23/7/2021).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini berdasarkan dua hal yaitu basis pertumbuhan di tahun 2020 yang sangat rendah. Pada Kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi -5,3%. Meskipun mereda, namun kontraksi masih terjadi pada kuartal III dan IV 2021 masing masing sebesar -3,49% dan -2,07%. “Sehingga dengan basis yang rendah untuk kemudian tumbuh lebih positif kemungkinanya masih lebih besar di tahun ini,” ucap Faisal.

Alasan kedua yaitu neraca perdagangan mengalami surplus dari Mei 2020 hingga Juni 2021 ini. Nilai ekspor Indonesia Januari–Juni 2021 mencapai US$ 102,87 miliar atau naik 34,78% dibanding periode yang sama tahun 2020. Demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$ 97,06 miliar atau naik 34,06%. Peningkatan terbesar terjadi pada besi dan baja sebesar US$ 486,4 juta (32,31%), sedangkan penurunan terbesar ekspor nonmigas Juni 2021 terhadap Mei 2021 terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$ 8 46,5 juta (30,89%). “Di samping itu sebagian industri manufaktur juga tumbuh tinggi sehingga ekspor terpengaruh,” ucap Faisal.

Faisal menuturkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) turut menekan impor. Padahal komponen impor yang dominan seperti barang modal dan bahan baku mencerminkan kondisi produksi dalam negeri. “Kalau PPKM diberlakukan, impor jadi turun, dengan dilakukannya restriksi, seperti yang terjadi di tahun lalu, impor akan kembali turun. Hal ini menciptakan gap yang makin lebar antara ekspor dan impor sehingga net ekspornya makin besar,” ucap Faisal.

