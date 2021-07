Sandal Buatan dalam Negeri Ini Dapat Dipilih untuk Teman Beraktivitas

Sabtu, 24 Juli 2021 | 07:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Alas kaki atau sandal menjadi bagian yang takterpisahkan dari kegiatan kita sehari-hari. Bahkan dari mulai bangun tidur, beraktivitas, hingga tidur lagi, sandal menjadi barang yang nyaris selalu dicari keberadaannya. Nah, agar kegiatan atau aktivitas harian kita bisa berjalandengan lancar, tentunya dibutuhkan sandal yang aman dan nyaman.

Menyadari bahwa sandal merupakan salah satu kebutuhan alas kaki yang banyak digunakan masyarakat Indonesia, Desember 2020, Edi Susanto, Santopo, dan Yanto mendirikan Leones Indonesia yang memproduksi Sandal Leones di bawah naungan PT Ska Prima Eva.

Sandal Leones produk asli dalam negeri, yang dirancang oleh sumber daya manusia lokal dan diproduksi di Indonesia. Dengan kisaran harga terjangkau, Rp 119.000, sandal Leones menyasar segmen menengah ke atas.

“Untuk kualitas, tidak usah diragukan karena Sandal Leones dibuat dari bahan dengan kualitas material sangat baik. Dengan beberapa keunggulan seperti; anti slip sehingga nyaman digunakan untuk berjalan di permukaan basah, fitting yang nyaman, serta sole yang comfort yang membuat pemakainya tidak cepat lelah,” terang Edi Susanto Direktur PT. Ska Prima Eva melalui keterangan pers, Sabtu (24/7/2021).

Meski pendatang baru, Sandal Leones sudah bisa memikat hati masyarakat Indonesia. Hal itu dikarenakan Leones terus berkreasi dan berinovasi untuk membuat beragam model sandal yang simpel dan nyaman tapi juga aman dalam menemani aktivitas sehari-hari. Sandal Leones juga cocok dikenakan untuk hangout bersama teman-teman!

Selain sandal thong (sandal jepit) beberapa tipe produk Sandal Leones lain yaitu sandal slide, sandal casual, dan sandal gunung. Sandal Leones hadir dalam beberapa pilihan warna yang bisa dipilih sesuai selera. Dengan desain yang simpel dan bahan yang berkualitas, cocok dan nyaman untuk digunakan dalam berbagai aktivitas.

“Never stop coloring your life with Leones. Simple and feel comfy with Leones. Dengan material berkualitas, warna yang cantik dan menawan, ringan, aman, dan tentunya paling nyaman untuk dipakai ke mana saja,” tambah Edi.

Sandal Leones bisa didapatkan secara mudah melalui online store Tokopedia dan Shopee. Dan akan segera tersedia secara luas di toko-toko alas kaki di Jawa dan Bali. Informasi mengenai produk Leones dapat dilihat pada official website Leones di www.leones.id maupun di Instagram @leones.id dan Facebook page @leones.id

Kemanapun perginya, Sandal Leones alas kakinya!

