Penulis Rich Dad Poor Dad Peringatkan Bahaya "Big Crash"

New York, Beritasatu.com - Penulis ternama Robert Kiyosaki memperingatkan investor jangan lengah dan menerima pasar modal yang tengah menguat (bull market) begitu saja.

"Semua orang bilang pasar akan tetap di atas dua tahun lagi," kata Penulis ternama Robert Kiyosaki itu dalam akun Twitternya, Jumat (23/7/2021). "Bagaimana jika pasar anjlok malam ini? Apakah Anda akan bertambah kaya atau miskin?"

How did you go bankrupt? Slowly at first...then suddenly. Booms are fun. Everyone is excited. Busts are terrifying. Everyone says market will stay up two more years. What if bottom falls out tonite? Will you be richer or poorer? Crashes are terrifying. Take care.