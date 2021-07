PPKM Darurat Itu Berat, Dunia Usaha Butuh Stimulus

Minggu, 25 Juli 2021 | 10:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, terutama di Jawa dan Bali, pada 3-20 Juli yang dilanjutkan dengan PPKM level 4 dan 3 selama 21-25 Juli 2021 memberatkan dunia usaha. Kalangan dunia usaha dan ekonom pada prinsipnya mendukung PPKM. Pasalnya, pemulihan ekonomi tidak akan terjadi jika kasus Covid-19 masih meningkat. Namun di sisi lain, stimulus dan keringanan perlu diberikan supaya roda ekonomi tetap berjalan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid berharap ada balance atau keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Apa yang sudah dilakukan pemerintah, Kadin tentu sangat mendukung. Memang ini pilihan yang sangat berat, bagaimana mem-balance antara kesehatan dan ekonomi. Penting sekali bahwa ekonomi harus tetap berjalan, karena kalau tidak, dampaknya juga ke pekerja-pekerja sektor formal dan informal,” kata Arsjad Rasjid dalam konferensi pers menanggapi perpanjangan PPKM darurat Jawa-Bali, Rabu (21/7/2021).

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat Jawa-Bali dari 3-20 Juli hingga 25 Juli 2021. Selama masa perpanjangan ini, pemerintah menggunakan istilah "PPKM level 4" dan "PPKM level 3". Selanjutnya, mulai 26 Juli, PPKM berlevel di wilayah kabupaten/kota dibedakan menjadi empat kelompok, mulai level 1 hingga 4.

Terkait PPKM berlevel, Kadin mengusulkan untuk industri manufaktur critical, esensial, dan juga yang menunjang ekspor, boleh beroperasi penuh 100% apabila sudah melakukan vaksinasi minimal dua kali untuk seluruh karyawannya. Perusahaan juga diharuskan tetap mengikuti protokol kesehatan (prokes) secara ketat dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Kementerian Perindustrian.

Dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021, antara lain disebutkan sektor critical, seperti energi, logistik, pupuk, dan semen, boleh beroperasi dengan 100% staf. Untuk industri berorientasi ekspor dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf di fasilitas produksi/pabrik dan 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

Untuk industri manufaktur non-esensial, Arsjad berharap sektor tersebut juga tetap diberi kesempatan untuk beroperasi selama pemberlakuan PPKM. “Mungkin tidak 100%, tetapi 50%. Hal-hal ini penting sekali. Kembali lagi, vaksinasi akan terus dilakukan dan proses itu terus dijalankan,” kata Arsjad.

Apabila ada kasus konfirmasi positif pada industri manufaktur tersebut, evaluasi akan cepat dilakukan dengan menurunkan kapasitas karyawan.

Stimulus

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan adanya penambahan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional menjadi Rp 744,75 triliun dari semula Rp 699,43 triliun. Namun anggaran dukungan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) serta korporasi tercatat berkurang Rp 10,57 triliun, sehingga jumlahnya menjadi Rp 161,2 triliun dari sebelumnya Rp 171,77 triliun. Menkeu menyebut dukungan bagi UMKM terutama ditujukan untuk penjaminan kredit modal kerja, bukan pemberian bantuan tunai.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun berharap bantuan presiden (banpres) produktif untuk usaha mikro senilai Rp 2,4 juta dapat kembali diberikan menyusul rencana perpanjangan PPKM.

“Sekarang ini kebutuhan yang mendesak itu uang cash atau hibah. Ini yang dibutuhkan pedagang-pedagang atau yang terdampak PPKM darurat. Sayangnya, pemerintah masih kurang peka. Untuk dukungan terbaru bagi UMKM dalam program pemulihan ekonomi nasional lewat perbankan, itu sebetulnya bukan bantuan, tetapi kredit,” kata Ihksan.

Harapan serupa disampaikan Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah. Menurutnya, pelaku usaha penyewa toko (tenant) di pusat perbelanjaan atau mal mendukung PPKM di tengah melonjaknya kasus Covid-19. Meski demikian, pemerintah diharapkan memberi bantuan karena omzet toko kosong. Bantuan bisa berupa subsidi sewa toko di pusat perbelanjaan atau gaji karyawan.

"Bisa saja 50% gaji karyawan dibantu. Karyawan kan anggota BPJS Ketenagakerjaan, bisa dicek datanya. Diharapkan pemerintah dapat membantu dalam bentuk pembebasan sewa dan service charge selama mal tutup," katanya.

Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono juga mengatakan pelaku usaha memahami keputusan pemerintah mengambil kebijakan PPKM, tetapi tetap perlu memperhatikan dampak kepada pelaku usaha. Karenanya, Sutrisno Iwantono meminta pemerintah bisa meringankan beban yang saat ini dipikul pengusaha hotel dan restoran di tengah adanya berbagai pembatasan.

PHRI DKI Jakarta mengusulkan sejumlah langkah dan dukungan dari pemerintah agar pelaku industri bisa bertahan di tengah berbagai pembatasan mobilitas masyarakat. Dukungan tersebut, antara lain keringanan beban operasional, meliputi subsidi 30%-50% biaya listrik pada beban puncak dan pengurangan beban abonemen minimum pemakaian, subsidi 30%-50% atas biaya penggunaan air tanah, serta pengurangan beban pajak, seperti PB1, PPh, PPN, dan lain-lain melalui skema insentif atau cashback.

Berikutnya adalah keringanan atau subsidi biaya sewa dan service charge restoran di pusat perbelanjaan yang terkena imbas atas penutupan mal selama PPKM darurat. Dukungan lainnya, antara lain pembebasan perpanjangan perizinan yang jatuh tempo pada periode PPKM, penundaan pemberlakuan peraturan baru yang berdampak langsung terhadap potensi penambahan beban usaha, seperti rencana penerapan PNBP atas pelayanan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

Sebaliknya, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani berpendapat PPKM tidak perlu diperpanjang. Solusi yang ditawarkan adalah mempercepat vaksinasi. Kegiatan perekonomian bisa kembali normal setelah terbangun herd immunity atau kekebalan komunal di masyarakat.

"Dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta orang, dibutuhkan lebih dari 189 juta orang untuk membangun kekebalan komunal ini. Kalau pemerintah bisa melakukan vaksinasi 1 juta orang per hari, awal tahun 2022 baru bisa selesai. Jadi kuncinya adalah akselerasi program vaksinasi," ujarnya.

Sektor Kesehatan

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya mengungkapkan dalam penanganan pandemi Covid-19, sektor kesehatan harus menjadi prioritas utama. Untuk itu, menurutnya ekonomi perlu di-induced coma (bius terencana dan disupervisi) dan sengaja diperlambat, sehingga penanganan masalah kesehatan bisa cepat tuntas.

“Jangan paksa rakyat untuk memilih antara sakit dan kelaparan, itu dua pilihan yang sama-sama kejam. Kalau disuruh di rumah, ya perlu ada pendapatan. Untuk data penerima bantuan, harusnya juga sudah di-update dan pemberi bantuan tidak hanya pemerintah pusat, juga pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota. Dengan begitu, lebih banyak orang yang berada di rumah selama 2-4 minggu, sehingga benar-benar bisa menekan penyebaran Covid-19,” kata Berly.

