Lewat Yuan Digital, Tiongkok Mengancam Hegemoni Dolar AS

New York, Beritasatu.com - Tiongkok mengalahkan AS dalam urusan inovasi uang daring, melawan hegemoni dolar AS sebagai cadangan moneter de facto. Sekitar 80 negara, termasuk AS dan Tiongkok, saat ini tengah mengembangkan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC).

CBDC adalah bentuk lain dari uang yang diregulasi tetapi sepenuhnya berada dalam bentuk daring. Tiongkok telah meluncurkan yuan digital kepada lebih dari 1 juta warganya, sementara AS masih dalam tahap riset.

Dua kelompok yang ditugaskan melakukan riset ini adalah Inisiatif Uang Digital Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Bank Sentral Cabang Boston. Saat ini mereka masih memantau implementasi yuan digital dan privasi menjadi isu utama yang disorot.

"Jika ada dolar digital nanti, privasi akan menjadi isu yang sangat penting. AS berbeda dengan Tiongkok," kata Neha Narula, direktur Inisiatif Uang Digital MIT Media Lab kepada CNBC.com.

Kekhawatiran lainnya adalah akses. Menurut Pew Research Center, 7% dari warga Amerika tidak menggunakan internet. Untuk kelompok kulit hitam, angkanya mencapai 9%. Untuk warga lansia (di atas 65 tahun), angkanya mencapai 25%. Penyandang disabilitas juga mengalami kesulitan mengakses internet dibanding mereka yang tidak memiliki disabilitas.

"Sebagian tugas kami adalah berdasarkan asumsi CBDC akan berdampingan dengan uang fisik, dan masyarakat masih bisa menggunakan uang fisik jika mereka ingin," kata Narula.

Salah satu tujuan CBDC AS adalah supaya dolar tetap menjadi mata uang utama di dunia.

"AS sebagai pemimpin tidak boleh lengah dalam hal ini. AS harus maju dan mengembangkan strategi untuk menjaga dan memanfaatkan kekuatan dolar AS," kata Darrell Duffie, profesor keuangan di Stanford University.

Tujuan CBDC AS lainnya adalah karena yuan digital dianggap berbahaya.

"Yuan digital adalah ancaman terbesar terhadap Barat dalam 30,40 tahun terakhir. Yuan digital memungkinkan Tiongkok mencengkeram semua orang di Barat dan menjadi pintu ekspor otoritarianisme digitel," kata Kyle Bass dari Hayman Capital Management.

