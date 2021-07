Penyaluran Kredit UMKM Tembus Rp 1.150 Triliun

Minggu, 25 Juli 2021 | 16:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan, sektor perbankan telah menyalurkan kredit UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) sebesar Rp1.150 triliun.

"UMKM adalah salah satu pilar untuk mendorong perekonomian Indonesia, termasuk di dalam pemulihan ekonomi dari COVID-19," ujar Perry dalam diskusi daring di Jakarta, Minggu (25/7/2021).

Perry menjelaskan, jumlah kredit yang disalurkan perbankan kepada UMKM tersebut kurang lebih merupakan 20,5% dari keseluruhan kredit perbankan, maka dari itu UMKM berhasil menjadi salah satu penyokong perbankan untuk menyalurkan pembiayaan. "Tentu saja jumlah ini masih perlu kita tingkatkan lebih lanjut," kata dia.

Menurut Perry, UMKM memegang peran penting dalam perekonomian domestik, dengan share terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 57,1% atau sekitar Rp7.304 triliun. Adapun jumlah UMKM saat ini tercatat 65,5 juta dan berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 120 juta atau 96,6%.

Perry melanjutkan, produksi UMKM selama ini juga berhasil menyumbang kinerja ekspor non migas dengan pangsa 15,7% atau kurang lebih sekitar US$ 339,2 miliar per tahun.

"Potensi UMKM dalam mengungkit perekonomian harus terus ditingkatkan, terutama melalui digitalisasi yang masif mengingat covid-19 menyebabkan pembatasan mobilisasi," pungkasnya.

