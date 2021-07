Semester I, Penjualan Latinusa Tumbuh 29,96%

Minggu, 25 Juli 2021 | 20:29 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Produsen tinplate atau pelat timah, PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) atau Latinusa mencatatkan kinerja positif dengan membukukan penjualan naik 29,96% menjadi US$ 90,62 juta pada akhir semester pertama 2021. Sebelumnya di akhir Juni 2019, perseroan hanya mampu merealisasikan penjualan US$ 69,73 juta.

Dalam laporan keuangan yang dikutip Minggu (25/7/2021), pertumbuhan ini ditopang oleh penjualan lokal yang naik hingga 29,33% atau berkontribusi US$ 90,08 juta dari US$ 69,65 di periode yang sama tahun lalu. Sedangkan sisanya disumbang oleh ekspor yang juga ikut melesat menjadi US$ 536,63 juta.

BACA JUGA Latinusa Targetkan Laba 2021 Tumbuh 10%

Secara rinci, penjualan yang melebihi 10% berasal dari PT Indonesia Multi Colour Printing sebanyak US$ 12,85 juta, PT United Can sebesar US$ 12,22 juta dan PT Indolakto menyumbang US$ 9,64 juta.

Kemudian, beban pokok penjualan yang ditanggung Latinusa berjumlah US$ 83,33 juta, meningkat 25,93% sebelumnya US$ 66,17 juta. Sehingga laba bruto yang diperoleh naik menjadi US$ 7,28 juta.

BACA JUGA Penjualan Menurun, Laba Pelat Timah Nusantara Naik Tipis

Beban penjualan dan distribusi juga alami peningkatan menjadi US$ 1,79 juta atau naik 24,31%. Meski demikian, perseroan mampu menekan beban administrasi menjadi sebanyak US$ 1,43 juta atau turun 33,18%. Dalam periode ini, perseroan mendapatkan penjualan scrap sebanyak US$ 452,850, pendapatan lain-lain sejumah US$ 215,480 dan pendapatan keuangan US$ 85,850.

Berbagai kinerja apik yang diperoleh Latinusa mampu mengangkat laba bersih tahun berjalan menjadi US$ 2,52 juta, melesat tajam dari periode yang sama pada tahun sebelumnya hanya untung US$ 290,050.

Sementara itu, total aset hingga akhir Juni 2021 berjumlah US$ 145,39 juta yang terdiri atas aset lancar US$ 114,40 juta dan aset tidak lancar US$ 30,98 juta. Sedangkan liabilitas tercatat sebanyak US$ 94,45 juta.

Sumber: Investor Daily