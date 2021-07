Nikkei Jepang Melonjak 2% Menyusul Rekor Penutupan di Wall Street

Senin, 26 Juli 2021 | 08:47 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik menguat pada perdagangan Senin pagi (26/7/2021) setelah indeks utama bursa AS Wall Street mencatat rekor penutupan tertinggi pekan lalu.

Saham Jepang memimpin kenaikan di regional, dengan Nikkei 225 melonjak 1,72%, sementara indeks Topix naik 1,7%. Bursa Jepang ditutup pada Kamis dan Jumat karena libur.

Kospi Korea Selatan naik 0,1%. Sementara di Australia, S&P/ASX 200 bertambah 0,28%. Indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,04% lebih tinggi.

Di sisi data ekonomi, produksi industri Singapura bulan Juni akan diumumkan siang ini.

Sementara akhir pekan lalu, Dow Jones Industrial Averaged ditutup di atas 35.000 untuk pertama kalinya. S&P 500 melonjak 1,01% menjadi 4.411,79 dan Nasdaq Composite naik 1,04% menjadi 14.836,99. Pergerakan ketiga indeks utama di Amerika Serikat mencapai penutupan tertinggi baru.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 92,889.

Yen Jepang diperdagangkan pada 110,51 per dolar, lebih lemah dari level di bawah 110 minggu lalu. Adapun dolar Australia ditransaksikan di US$ 0,7363.

Sementara harga minyak naik pagi ini di perdagangan Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent menguat 0,26% menjadi US$ 74,29 per barel. Minyak mentah berjangka AS naik 0,24% menjadi US$ 72,24 per barel.

