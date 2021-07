Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Indef: Respons Pemerintah Salah Sejak Awal

Senin, 26 Juli 2021 | 16:10 WIB

Oleh : Herman / IDS

Ekonom yang juga Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai masih tingginya kasus aktif Covid-19 di Indonesia disebabkan respons yang salah sejak awal. Masalah di bidang kesehatan pada awalnya tidak terlalu menjadi prioritas, sehingga kasus Covid-19 pun terus meningkat.

“Total kasus Covid-19 di Indonesia terus tinggi dan penanganan pandemi masih menjadi PR besar. Ini karena respons pemerintah di awal pandemi malah denial. Bahkan ketika Gubernur DKI meminta lockdown, itu ditolak oleh pemerintah pusat,” kata Esther dalam webinar “Gonta-Ganti Strategi, Ekonomi Kian Tak Pasti” yang digelar Indef, Senin (26/7/2021).

Menurut Esther, seharusnya sejak awal pemerintah melakukan pembatasan ketat seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat atau yang sekarang disebut PPKM level empat. Sejumlah negara juga sudah membuktikan bahwa dengan lockdown ketat, mereka berhasil mengendalikan pandemi. Misalnya saja Tiongkok dan Italia.

“Pemerintah sudah benar melakukan PPKM level empat. Namun saya mengimbau, PPKM ini harus benar-benar dilakukan, jangan hanya lip service. Memang dampaknya akan luar biasa ke ekonomi, tetapi bukti empiris tidak hanya di Tiongkok, tetapi juga di Italia dan Spanyol, mereka sekarang sudah relatif lebih baik setelah melakukan lockdown ketat,” kata Esther.

Selain mengefektifkan PPKM level empat dan meningkatkan pengawasan penerapan protokol kesehatan, menurut Esther yang juga sangat penting adalah mempercepat vaksinasi. Selain itu, edukasi terkait pentingnya vaksinasi Covid-19 juga harus ditingkatkan.

Berdasarkan data terbaru Lembaga Survei Indonesia, masih banyak masyarakat yang mengaku tidak bersedia divaksin karena berbagai alasan. Mereka umumnya mengkhawatirkan efek samping.

“Vaksinasi ini harus dipercepat di masa PPKM, jangan sampai kendor lagi seperti pada April lalu,” kata Esther.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri sebelumnya juga menyampaikan, kebijakan gas-rem yang selama ini diambil pemerintah tidak efektif dalam menangani pandemi Covid-19. Menurut Faisal, seharusnya pemerintah fokus pada pembatasan sosial yang lebih efektif, sehingga masalah kesehatan bisa teratasi dan ekonomi pun bisa lebih cepat pulih.

“Gas-rem itu mencerminkan tidak ada rencana, trial and error. Semakin tidak karuan kita menangani Covid-19, ini tercermin dari recovery ekonomi yang terbata-bata. Semakin tegas pembatasan sosial, semakin efektif pembatasan sosial, semakin cepat ekonomi pulih dengan kecepatan yang tinggi,” kata Faisal Basri.

Sumber: BeritaSatu.com