Laba Tesla Naik 10 Kali Lipat Tembus US$ 1 M

New York, Beritasatu.com - Untuk pertama kalinya, laba bersih Tesla menembus angka US$ 1 miliar, atau tepatnya US$ 1,14 miliar pada triwulan kedua 2021, naik 10 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 104 juta.

Laba per saham Tesla sebesar US$ 1.45, di atas target analis di 98 sen. Sementara pendapatan Tesla sebesar US$ 11,96 miliar, juga di atas target analis US$ 11,3 miliar.

Pendapatan dari segmen otomotif sebesar US$ 10,21 miliar, di mana hanya US$ 354 juta berasar dari penjualan carbon credit. Angka ini adalah yang terendah dalam empat triwulan sebelumnya. Margin kotor otomiti sebesar 28,4%, tertinggi dalam empat triwulan terakhir.

Tesla mencatat pengiriman 201.250 mobil listrik dan produksi 206.421 mobil listrik selama triwulan kedua 2021.

Segmen energi mencatat kenaikan pendapatan 60% menjadi US$ 801 juta dari penjualan panel surya dan penyimpanan energi untuk perumahan, bisnis, dan utilitas.

