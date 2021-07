Dirut Elnusa Petrofin Raih Indonesia Best CEO Awards Employee's Choice 2021

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:56 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Dirut Elnusa Petrofin, Haris Syahrudin meraih Indonesia Best CEO Awards Employee Choice 2021. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, Beritasatu.com – Direktur Utama PT Elnusa Petrofin, Haris Syahrudin terpilih sebagai “Indonesia Best CEO Award Employee’s Choice”, kategori Transportation Oil and Gas dari The Iconomics pada 23 Juli.

Dalam sambutannya saat menerima penghargaan secara daring, Haris mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan sebuah bentuk apresiasi atas dedikasi dan tanggung jawabnya beserta seluruh keluarga besar Elnusa Petrofin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan kenerja dan pelayanan yg terbaik untuk perusahaan dan seluruh stakeholders.

“Semoga award ini semakin memacu dan memotivasi saya dan seluruh perwira Elnusa Petrofin untuk terus memberikan hasil karya terbaik dan terus berinovasi untuk meraih prestasi, khususnya dalam menghadirkan energi ke seluruh negeri,” ujar Haris dalam siaran pers, Selasa (27/7).

Peran pemimpin didalam organisasi maupun perusahaan sangat penting, khususnya saat menghadapi tantangan maupun kondisi kondisi yang kurang menguntungkan bagi iklim bisnis perusahaan. Dalam hal itulah peforma dan keunggulan ceo diuji.

Untuk itu lembaga media The Iconomics menggelar pemberian penghargaan “Indonesia Best CEO Awards 2021” pada 23 Juli. The Iconomics telah melakukan studi sejauh mana upaya yang dilakukan oleh ceo dalam situasi yang umum maupun yang khusus seperti pandemik serta bagaimana ceo memanfaatkan berbagai sumber daya, mengatasi kelemahan yang ada, menunjukkan agility, creativity dan endurance dari institusi yang dipimpinnya.

Ada pun kriteria penilaian dalam penghargaan tersebut mencakup empat parameter utama, antara lain Popularity (menyangkut seberapa terkenal CEO/Presdir insitusi tersebut di media), Competency (menyangkut seberapa baik CEO/Dirut sebagai pemimpin), Personality (menyangkut seberapa baik nilai nilai CEO/Dirut sebagai pribadi) serta Crisis Leadership (menyangkut seberapa handal CEO/Dirut membawa institusi menghadapi krisis Covid-19).

CEO dan Founder The Iconomics, Bram Suryo Putro menyampaikan harapannya agar kiranya apresiasi ini akan menginspirasi para ceo lainnya di Indonesia untuk selalu menjadi yang terbaik dibidangnya.

Terdapat 52 CEO dari berbagai institusi dan industri yang juga meraih penghargaan bergengsi ini antara lain: dirut Pertamina (persero), dirut Bank Rakyat Indonesia (persero), dirut PLN, dirut Freeport Indonesia, dirut Angkasa Pura 2, dirut Unilever Indonesia dan sebagainya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com