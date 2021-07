Realisasi Investasi Semester I 2021 Capai Rp 442,8 Triliun

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:18 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi langsung sepanjang semester I 2021 mencapai Rp 442,8 triliun. Nilai itu naik 10% dibandingkan realisasi periode sama di 2020 yang sebesar Rp 402,6 triliun.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, realisasi investasi semester I telah memenuhi 49,2% dari target investasi sebesar Rp 900 triliun di tahun ini dan telah menyerap sebanyak 623.715 tenaga kerja.

"Jadi arahan Pak Presiden itu Rp 900 triliun, nah di semester I 2021 sudah mencapai Rp 442,8 triliun. Jadi, yang dipresentasikan ini sudah mencapai 49% dari target," kata Bahlil dalam konferensi pers virtual, Selasa (27/7/2021).

Secara rinci realisasi sepanjang Januari-Juni 2021 didominasi oleh Penanaman Modal Asing atau PMA yang menyumbang 51,6% dari total investasi. Nilainya tercatat Rp 228,5 triliun atau naik 16,8% secara tahunan. Sementara realisasi investasi dari dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN) menyumbang 48,4 persen dari total investasi. Nilainya mencapai Rp 214,3 triliun atau naik 3,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Kemudian realisasi investasi periode Januari hiingga Juli secara wilayah tercatat didominasi oleh luar Pulau Jawa dengan porsi sebesar 51,5 persen atau senilai Rp 228,23 triliun. Realisasi ini tumbuh 17,8 persen dibandingkan semester I-2020.

"Ini barang paten jadi supaya tidak ada satu pemahaman pemerintah hanya mengurus di Jawa saja, tapi kami sudah urus hingga di luar pulau Jawa kita urus sampai covid-19 pun kita tempur," jelas Bahlil.

BACA JUGA Bahlil Sebut Investor dari Tiga Negara Segera Masuk ke Indonesia Akhir 2021

Sementara, investasi di Pulau Jawa memiliki porsi sebesar 48,5% dengan nilai Rp 214,53 triliun. Realisasi ini pun tercatat tumbuh 2,7% dibandingkan periode sama di tahun lalu. Adapun lima sektor investasi yang paling diminati sepanjang Januari-Juni 2021 yakni sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan realisasi investasi senilai Rp 60,7 triliun.

Kemudian, investasi sektor industri logam dasar, barang logam bukan dan peralatannya tercatat sebesar Rp 57,6 triliun. Lalu industri makanan dengan realisasi investasi sebesar Rp 36,6 triliun. Selain itu ada sektor listrik, gas, dan air yang realisasi investasinya mencapai Rp 44,3 triliun, serta sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan realisasi investasi sebesar Rp 53,5 triliun.

"Pada sektor investasi, memang di era pandemi ini industri makanan sedang naik. Di samping itu ada gas, listrik, dan air yang juga naik karena menjadi kebutuhan industri untuk beroperasi," pungkas Bahlil.

BACA JUGA Bahlil Akui PPKM Jadi Tantangan Berat Capai Target Investasi

Tak hanya itu, untuk lima besar realisasi investasi sepanjang semester I berdasarkan lokasi, posisi pertama ditempati Jawa Barat dengan nilai investasi Rp 72,5 triliun. Kedua, DKI Jakarta dengan nilai investasi Rp 48,6 triliun.Ketiga, Provinsi Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 34,8 triliun. Posisi keempat, Banten mencapai Rp 31,4 triliun dan terakhir di Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp 25,3 triliun.

Adapun lima besar negara yang merealisasikan investasi terbesar sepanjang Januari hingga Juni yakni Singapura sebesar US$ 4,7 juta dengan proyek sebanyak 5.226. Kedua, Hongkong RRT dengan nilai investasi sebesar US$ 2,3 juta dengan 888 proyek.

Ketiga, investasi terbesar berasal dari Tiongkok mencapai US$ 1,7 juta dengan 1.245 proyek. Kemudian yang keempat yakni Belanda mencapai US$ 1,3 juta dengan proyek sebanyak 934, dan terakhir investasi yang berasal dari Korea Selatan mencapai US$ 1,1 juta dengan 1.720 proyek.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily