5 Perusahaan Publik Raih "Investor Awards 2021"

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:11 WIB

Oleh : Herman / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Lima perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) meraih "Investor Awards 2021" dengan predikat "Top Performing Listed Companies 2021". Kelima perusahaan itu adalah PT Sarana Menara Nusantara Tbk, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, PT Puradelta Lestari Tbk, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk, dan PT Pyridam Farma Tbk.

Lima emiten tersebut berhasil menjadi yang terbaik karena kinerja fundamental tahun 2019 sampai 2020 yang terbukti unggul dibanding 729 emiten yang listing di BEI per 30 Mei 2021. Selain kinerja fundamental yang solid, likuiditas perdagangan saham kelima emiten ini pun relatif tinggi. Dengan dukungan kondisi fundamental yang solid dan likuiditas yang tinggi, saham-sahamnya tetap mampu memberikan return optimal selama periode April 2020 sampai Mei 2021.

Bertolak dari kondisi fundamental perekonomian saat ini, dewan juri sepakat menetapkan tema "Corporate Resilience in Pandemic Era: Capitalizing New Opportunities“ sebagai acuan penilaian dalam menetapkan "The Best Listed Companies 2021".

Ketua Dewan Juri Investor Awards 2021, Prof Roy Sembel PhD, Selasa (27/7/2021), mengatakan jika tahun lalu tantangan disrupsi menjadi salah satu poin penting penilaian, tahun ini kemampuan emiten untuk survive lewat sejumlah strategi inovasi mendapat penekanan penilaian. Tema tersebut ditetapkan dengan tujuan menggali kemampuan dan kejelian manajemen emiten memanfaatkan peluang pada era pandemi Covid-19 yang juga merupakan era digital.

“Ternyata perusahaan-perusahaan yang masuk final dan jadi pemenang tahun ini benar-benar perusahaan yang sedang naik daun di era pandemi. Contoh perusahaan di bidang telekomunikasi, kemudian ada perusahaan yang bergerak di bidang alat-alat kesehatan,” ujar PRoy Sembel yang juga menjabat dekan di IPMI International Business School.

Roy juga menilai ada kejutan dari hadirnya nominasi dari sektor properti. “Ini yang menarik, karena ada kecenderungan properti lagi turun, tetapi ada perusahaan yang berhasil survive, bahkan memberikan value creation yang bagus bagi investornya selama 1,5 tahun terakhir ini. Itu terlihat dari tahun 2020 dan berlanjut tahun 2021,” kata Roy Sembel.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dewan juri juga menilai komitmen emiten pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, sisi environment, maupun corporate social responsibility/CSR sebagai bagian integral perusahaan, komitmen penerapan good corporate governance (GCG), maupun strategi bisnis ke depan.

Seperti tahun lalu, untuk memberikan ruang kompetisi yang fair ditetapkan empat kategori penilaian berdasarkan besaran aset. Namun, tahun ini ada penyesuaian karena terjadi pergeseran nilai kapitalisasi sekaligus agar terjadi keseimbangan penilaian. Karena itu, parameter penilaian mengacu pada: kapitalisasi pasar di atas Rp 25 triliun, kapitalisasi pasar Rp 5 triliun sampai Rp 25 triliun, kapitalisasi pasar Rp 1 triliun sampai Rp 5 triliun, dan kapitalisasi pasar di bawah Rp 1 triliun (penghargaan khusus).

Emiten yang bersaing meraih posisi terbaik harus melewati proses seleksi awal sesuai parameter yang telah ditetapkan dewan juri. Setelah lolos seleksi awal, dewan juri menetapkan nominasi berdasarkan empat kategori nilai kapitalisasi yang disepakati.

Setelah penetapan nominasi, proses penilaian berlanjut dengan menjaring pendapat publik atau stakeholder lewat penyebaran angket terukur. Responden yang dipilih dari kalangan investor (individu dan institusi), analis, maupun manajer investasi. Hasil penilaian atas kinerja fundamental dan teknikal dipadu dengan pendapat responden, serta wawancara dewan juri dengan manajemen emiten menjadi komponen penting untuk penetapan pemenang.

Sektor

Investor Awards 2021 juga diberikan kepada emiten berdasarkan sektor usaha yang digeluti. Berikut pemenangnya:

- Sektor Pertanian dan Peternakan: PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

- Sektor Pertambangan: PT Merdeka Cooper Indonesia Tbk

- Sektor Industri Dasar: PT Arwana Citramulia Tbk

- Sektor Aneka Industri: PT Panca Budi Idaman Tbk

- Sektor Tekstil dan Garmen: PT Uni-Charm Indonesia Tbk

- Sektor Industri Logam dan Kabel: PT Saranacentral Bajatama Tbk

- Sektor Infrastruktur: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

- Sektor Kehutanan, Pulp, dan Kertas: PT Alkindo Naratama Tbk

- Sektor Makanan dan Minuman: PT Mulia Bogaraya Tbk

- Sektor Farmasi dan Keperluan Rumah Tangga: PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk

- Sektor Perdagangan dan Jasa: PT Erajaya Swasembada Tbk

- Sektor Elektronika: PT Metrodata Elektronics Tbk

- Sektor Perbankan: PT Bank Central Asia Tbk

- Sektor Asuransi: PT Malaca Trust Wuwungan Insurance Tbk

- Sektor Multifinance: PT Fuji Finance Indonesia Tbk

- Sektor Investasi: PT Medikaloka Hermina Tbk

Tahun ini terdapat tiga sektor usaha yang ditetapkan tanpa pemenang, yakni sektor konstruksi dan bangunan, sektor restoran, hotel, dan pariwisata, serta sektor sekuritas dan reksa dana. Selain return saham tidak memadai, kinerja fundamental mayoritas perusahaan di ketiga sektor tersebut pun minus.

Sumber: BeritaSatu.com