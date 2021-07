Lepas 10%, Prima Andalan Bidik Dana IPO Rp 568,89 Miliar

Rabu, 28 Juli 2021 | 12:12 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Perusahaan jasa pertambangan PT Prima Andalan Mandiri menawarkan 355,56 juta saham baru atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam aksi penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham secara elektronik atau e-IPO.

Dalam aksi korporasi ini, perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan jasa melalui entitas anak ini menawarkan saham perdana pada rentang harga Rp 1.420-1.600 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi mengantongi dana segar sekitar Rp 500,89-568,89 miliar.

Dalam keterangan resmi, Rabu (28/7/2021), disebutkan bahwa dana yang diperoleh dari hasil IPO sekitar Rp 441 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan berat sebagai pendukung produksi. Alat berat tersebut berupa excavator PC2000 sebanyak 4 unit, dump truck HD 785 sebanyak 18 unit, dozer 375 sebanyak 2 unit, dan dozer D155 sebanyak 2 unit pada tahun 2021, yang keseluruhan peralatannya dibeli dari PT United Tractors Tbk (UNTR).

Sedangkan, sisa dana IPO juga akan digunakan untuk modal kerja dalam bentuk setoran modal kepada perseroan untuk pembayaran utang usaha dan biaya operasional.

Perseroan menggelar masa penawaran awal pada 28 Juli -16 Agustus, pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditargetkan pada 30 Agustus. Kemudian, masa penawaran umum pada 1-3 September, penjatahan 3 September, distribusi saham secara elektronik 6 September, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 7 September 2021. PT Buana Capital Sekuritas menjadi penjamin pelaksana emisi efek IPO Prima Andalan Mandiri.

Didirikan pada tahun 2005, Prima Andalan Mandiri merupakan suatu perusahaan induk yang mempunyai entitas anak terintegrasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan perdagangan batu bara yaitu PT Mandiri Intiperkasa (MIP), jasa kontraktor penambangan yaitu PT Mandala Karya Prima (MKP), serta angkutan laut dan bongkar muat batu bara yaitu PT Maritim Prima Mandiri (MPM).

MIP memiliki izin PKP2B generasi kedua yang berlaku efektif sampai dengan tahun 2034 dengan wilayah konsesi pertambangan meliputi area seluas 9.240 hektar yang terletak di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung dan Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kualitas batubara yang dihasilkan MIP berkisar antara 4.600-5.100 kcal/kg GAR, dengan kandungan abu antara 4-7% adb dan sulfur di bawah 1% adb.

Produksi batubara MIP mencapai 6,00 juta metrik ton pada tahun 2020. Penambangan batubara MIP dilakukan oleh MKP dan pengangkutan batubara MIP dilakukan oleh MPM. MKP memiliki kapasitas alat untuk mendukung pemindahan lapisan tanah penutup hingga mencapai 65 juta bank cubic meters, sementara MPM mengoperasikan sebanyak 19 unit kapal tunda dan 3 unit floating crane. Selain melayani MIP, MKP dan MPM juga melayani pihak ketiga.

Terkait kinerja, pada Desember 2020 perusahaan mencatatkan laba US$ 42,59 juta naik dari Desember 2019 yang hanya AS$ 35 juta. Dari segi pendapatan, pada Desember 2020 perusahaan berhasil mencatatkan US$ 298,97 juta. Batubara Perseroan dipasarkan di Tiongkok, India dan Asia Tenggara, dengan beberapa pelanggan besar seperti Adani Global FZE, Trafigura Pte Ltd dan Caravel Carbons Ltd. Untuk tahun berjalan, hingga 31 Maret 2021 perusahaan sudah membukukan pendapatan US$ 81,19 juta.

Seluruh pendapatan perseroan berasal dari penjualan batubara kepada para pelanggan internasional dan pendapatan sewa dan pengangkutan kepada para pelanggan lokal. Dari segi biaya, biaya produksi merupakan biaya utama perseroan. [Lona Olavia]

Sumber: Investor Daily