Kraft Heinz Dukung UMKM Kuliner Naik Kelas Saat Pandemi

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:47 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Heinz ABC Indonesia melalui Divisi Kraft Heinz Food Service mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM) kuliner bisa berkembang dan naik kelas di tengah pandemi Covid-19.

Managing Director Kraft Heinz Indonesia & PNG, Steven Debrabandere mengatakan Kraft Heinz ingin menjadi partner para juru masak (chef) dan pelaku bisnis kuliner agar bisa maju bersama. "Kraft Heinz Food Service menawarkan kesempatan berkolaborasi dalam bentuk beragam, mulai menu sampai penyediaan wadah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan," kata dia dalam keterangan tertulisnya Rabu (28/7/2021).

Dia mengatakan melalui In House Chef Kraft Heinz Food Service, pihaknya menyediakan beragam kreasi menu baru yang bisa menjadi inspirasi pelaku usaha kuliner. Tidak hanya menu yang sesuai lidah masyarakat Indonesia, tetapi juga menu fusion baru dan unik. "Ide-ide menu baru ini menjadi lebih mudah, karena diperkuat oleh jaringan Kraft Heinz Food Service International yang berpartner dengan chef dari berbagai negara,” ujar Steven.

Steven menegaskan Kraft Heinz Food Service juga menyediakan kreasi menu yang didukung produk ABC sebagai merek beragam saus. Pilihan produknya lengkap, ada kecap manis, kecap asin, minyak wijen, sampai saus sambal dan tomat. Kraft Heinz Food Service juga dilengkapi dengan Heinz sebagai merek yang sudah terkenal di dunia, untuk kreasi masakan western (barat) dan internasional.

Tahun ini Kraft Heinz Food Service mengadakan webinar dalam rangka meluncurkan Kraft Heinz Food Service Institute pada 29 Juli 2021. Webinar bertajuk "Kembangkan Bisnis Kulinermu", ini didukung food startup Indonesia, Association of Culinary Professionals (ACP) Indonesia, serta Academy of Pastry and Culinary Arts (APCA) Indonesia. Webinar ini akan membahas topik bisnis kuliner untuk memberikan inspirasi. "Kami berharap para chef dan pelaku bisnis kuliner dapat selalu bergerak maju secara berkesinambungan untuk menuju Indonesia yang lebih baik," pungkasnya.

