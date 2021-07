Dampak Positif Pandemi, Digitalisasi UMKM Lebih Cepat 10 Tahun

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:48 WIB

Oleh : Herman / FER

Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Kementerian Koperasi dan UKM Fixy dalam webinar How to Maximize Indonesia’s SME Ecosystem”, Rabu, 28 Juli 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Kementerian Koperasi dan UKM Fixy menyampaikan, adanya pandemi Covid-19 memang memberi tekanan yang besar pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun di sisi lain, adanya pandemi juga memberi keuntungan, salah satunya mempercepat digitalisasi UMKM.

"Kalau tidak ada pandemi, digitalisasi ini mungkin butuh waktu sekitar 10 tahun lagi, baru kita bisa catch up mencoba menyamai negara-negara lain yang sudah lebih dulu melakukan digitalisasi,” kata Fixy dalam webinar How to Maximize Indonesia’s SME Ecosystem”, Rabu (28/7/2021).

Dengan adanya pandemi, lanjut Fixy, pelaku UMKM yang sebelumnya tidak mau beralih ke digital seolah "dipaksa" untuk mulai melakukan transformasi dengan berjualan di platform online atau marketplace.

"Di masa pandemi ini, kalau ingin menjalankan usaha secara tradisional, kan tidak memungkinkan karena adanya pembatasan. Tetapi kalau pelaku usaha masuk ke dalam platform online, belanja-belanja yang tadinya rutin yang dilakukan pelanggannya bisa tetap terlayani dengan mekanisme yang berubah," kata Fixy.

Dengan adanya pandemi, lanjut Fixy, ada perubahan sikap dan perubahan cara melihat bisnis serta melakukan pemasaran. Banyak UMKM yang mulai beradaptasi, meskipun awalnya seperti "dipaksa".

“Walaupun nanti pandemi berakhir, kita tidak tahu kapan, strategi pengembangan usaha digitalisasi tidak terbatas oleh pandemi. Ini salah satu keharusan yang harus diikuti oleh UMKM kita bila ingin maju ke depan,” kata Fixy.

Sumber: BeritaSatu.com