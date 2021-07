Naik 29 Persen, Investasi Industri Lampaui Rp 167 Triliun Semester I-2021

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:42 WIB

Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah investor dari sektor industri manufaktur masih percaya diri untuk merealisasikan investasinya di Indonesia, meskipun dalam tekanan dampak pandemi Covid-19. Geliat investasi ini akan memperkuat struktur manufaktur di Tanah Air sehingga bisa meningkatkan daya saing.

“Seiring dengan berbagai upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, Indonesia masih menjadi negara tujuan utama bagi para investor skala global,” kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Agus menegaskan, penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat memberikan sentimen positif kepada para investor untuk tetap menggelontorkan dananya di Indonesia. Pasalnya, ada berbagai kemudahahan yang didapat oleh para pelaku industri. Apalagi, juga adanya tekad pemerintah dalam mendorong percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19.

“Pemerintah terus menjaga tingkat resiliensi industri di dalam negeri lewat sejumlah kebijakan berupa pemberian stimulus atau insentif, sehingga para pelaku industri bisa mengatasi tantangan pandemi dan terus bertumbuh,” paparnya.

Merujuk data Kementerian Investasi/BKPM, pada Januari-Juni 2021, realisasi investasi sektor industri adalah sebesar Rp 167,1 triliun atau naik 29% dibanding periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp 129,6 triliun. Pada semester I tahun ini, sektor industri berkontribusi hingga 37,7% dari total nilai investasi nasional yang mencapai Rp 442,8 triliun.

“Adapun dua sektor industri primadona yang menjadi penyumbang terbesar, yakni kelompok industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya yang berinvestasi sebesar Rp 57,6 triliun atau berkontribusi 13%. Berikutnya adalah investasi dari industri makanan sebesar Rp 36,6 triliun (8,3%),” sebut Agus.

Sementara itu, sepanjang enam bulan ini, nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) dari sektor industri mencapai Rp 46,3 triliun atau berkontribusi 21,6% dari total PMDN yang menembus Rp 214,3 triliun. Sedangkan, nilai penanaman modal asing (PMA) dari sektor industri mencapai Rp 120,8 triliun atau berkontribusi 52,9% dari total PMA yang menembus Rp 228,5 triliun.

Sumbangsih nilai PMDN sektor industri tersebut, berasal dari investasi industri makanan sebesar Rp 14,7 triliun yang meliputi sebanyak 2.644 proyek, kemudian industri kimia dan farmasi Rp 8,4 triliun (1.074 proyek), industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya Rp 6,8 triliun (643 proyek), industri kertas dan percetakan Rp 5,4 triliun (615 proyek), serta industri mineral non-logam Rp 4,7 triliun (435 proyek).

Selanjutnya, investasi industri karet dan plastik Rp 3,2 triliun (765 proyek), industri tekstil Rp 1,1 triliun (614 proyek), industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain Rp 678 miliar (270 proyek), industri kayu Rp 404 miliar (516 proyek), industri barang dari kulit dan alas kaki Rp 143 miliar (101 proyek), industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik, dan jam Rp 130 miliar (471 proyek), serta industri lainnya Rp 546 miliar (804 proyek).

Sumbangsih nilai PMA sektor industri terutama berasal dari investasi industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar US$ 3,4 miliar (550 proyek), industri makanan US$ 1,5 miliar (1.216 proyek), industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain US$ 961,2 juta (624 proyek), industri kimia dan farmasi US$ 818,2 juta (779 proyek), serta industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik, dan jam US$ 371,4 juta (677 proyek).

Berikutnya, investasi industri kertas dan percetakan US$ 246,8 juta (239 proyek), industri mineral non-logam US$ 220,2 juta (161 proyek), industri barang dari kulit dan alas kaki US$ 187,5 juta (200 proyek), industri tekstil US$ 163,1 juta (560 proyek), industri karet dan plastik US$ 158,7 juta (527 proyek), industri kayu US$ 28,2 juta (231 proyek), serta industri lainnya US$ 141 juta (520 proyek).

