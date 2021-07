Human Capital Perlu Adopsi Teknologi di Tengah Pandemi

Kamis, 29 Juli 2021 | 06:24 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Webinar Series HR Talk 2021 “Reinventing Human Capital in the New Normal Era”. (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com – Human capital perlu mengadopsi teknologi di tengah perubahan perilaku dan mindset karyawan di suatu perusahaan di era pandemi Covid-19.

"Saat kita membicarakan industri 4.0, disrupsi, serta digitalisasi, pada praktiknya penerapan tersebut berbeda di berbagai industri. Namun begitu Covid-19 hadir, semua dipaksa bersahabat dengan teknologi. Berbagai aplikasi mulai talent acquisition hingga karyawan pensiun telah diperkenalkan dan semua dipaksa untuk belajar,” ungkap Senior Expert of HR Practice Josef Bataona dalam Webinar Series HR Talk 2021 “Reinventing Human Capital in the New Normal Era”

Josef mengatakan strategi human capital banyak dirancang untuk akselerasi digitalisasi terkait perubahan perilaku dan mindset. “Yang tidak kalah penting komunikasi di era pandemi dilakukan online, kalau bisa harus mempertahankan human touch,” tutur pria yang menjabat sebagai direktur HR di beberapa perusahaan.

Josef menyampaikan cara perusahaan memperlakukan karyawan selama pandemi akan berdampak pada loyalty, motivation, dan satisfaction karyawan. "Berbagai inisiatif digital yang dijalankan tetap harus memperhatikan unsur human touch karena akan berdampak pada employee experience dan engagement,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama SVP HCM Lintasarta Triharry Darmawan Oetji berpendapat untuk melakukan reinventing human capital, hal yang perlu dipahami adalah pemahaman mengenai new normal dan kondisi pandemi.

Era digital memungkinkan semua hal dapat diakses kapan pun dan di mana pun. Sedangkan kondisi pandemi memaksa perubahan lebih cepat, dari biasanya. "Physical mobility bergeser ke digital mobility, atau dapat diartikan sebagai perpindahan orang untuk menggunakan satu aplikasi ke aplikasi lainnya,” kata Triharry.

BACA JUGA Anies Sebut KAHMI Jadi Contoh Investasi Human Capital

Perubahan-perubahan ini harus didukung mindset dan teknologi. Triharry menilai hal ini mungkin masih menjadi tantangan sejumlah perusahaan. "Bisa saja mindset sudah siap, tetapi teknologi belum siap. Atau sebaliknya, ketika teknologi yang mumpuni, ternyata mindset belum siap. Yang paling ideal adalah bagaimana mengubah people mindset dan menggunakan teknologi sebagai leverage,” kata Triharry.

Senior Advisor Owlexa Healthcare Indar Siswanto mengatakan teknologi merupakan kunci bagi perubahan. Perusahaan bisa memberikan pengalaman berkesan bagi karyawan dengan mengoptimalkan teknologi karena saat ini orang-orang bekerja secara berjauhan. "Diharapkan teknologi bisa memaksimalkan fungsi human capital," ungkap Indar.

Digital Health Benefit

Menurut Josef, health benefit perlu dilihat lebih dalam bukan sekadar paket remunerasi. Berdasarkan pengalamannya sebagai HR Director di Unilever, Danamon dan Indofood, Josef mengkampanyekan untuk menjaga kesehatan karyawan supaya ketika pensiun perusahaan bisa "mengembalikan" sang karyawan kepada keluarga dalam keadaan sehat. "Kampanye itu tidak hanya ditunjukan kepada karyawan yang memasuki masa pensiun, tetapi kepada semua orang di perusahaan," kata dia.

Selaras dengan itu, Triharry menjelaskan digital health benefit adalah salah satu faktor penting untuk meningkatkan keterikatan emosional (engagement) karyawan terhadap perusahaan, terutama dalam parameter terkait dengan kompensasi dan tunjangan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com