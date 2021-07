The Fed Pertahankan Suku Bunga, Wall Street Ditutup Mixed

Kamis, 29 Juli 2021 | 07:11 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Indeks S&P 500 ditutup datar pada perdagangan di Wall Street Rabu (28/7/2021). Gubernur The Federal Reserve Jerome Powell mengatakan kebijakan moneter yang longgar masih akan dipertahankan hingga pemulihan ekonomi yang substansial tercapai.

Dow Jones Industrial Average turun 0,36% ke 34.930,93. S&P 500 turun 0,02% ke 4.400,64. Nasdaq naik 0,7% ke 14.762,58.

Alphabet naik 3,1% setelah melaporkan kenaikan pendapatan iklan 69%. Saham Boeing naik 4,2% setelah perusahaan melaporakan laba pertama sejak triwulan ketiga 2019, berkat naiknya pengiriman pesawat. Pfizer naik 3,2% setelah melaporkan kinerja yang lebih baik dari estimasi awal. Saham Apple turun 1,2% setelah CEO Tim Cook mengatakan kekurangan bahan baku dapat menekan penjualan iPhone dan iPad.

Federal Open Market Committee menmpertahankan suku bunga acuan di dekat nol persen. The Fed mempertahankan pandangannya bahwa perekonomian terus menguat di tengah penyebaran varian delta. Meski demikian, Powell menekankan bahwa perekonomian masih jauh dari target inflasi dan lapangan kerja maksimal.

"Kita masih banyak kekurangan dari sisi ketenagakerjaan. Menurut saya, kita masih jauh dari tujuan lapangan kerja maksimal. Saya ingin melihat angka ketenagakerjaan yang tinggi," kata dia.

Bank sentral AS memulai program pembelian obligasi dan sekuritas lain sebesar US$ 120 miliar per bulan (quantitative easing) sejak Desember, dan program ini akan dilanjutkan hingga target inflasi dan ketenagakerjaan tercapai.

Powell mewaspadai ancaman varian delta, tetapi sejauh ini ancaman tersebut tidak memiliki dampak ekonomi yang besar.

