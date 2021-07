Bursa Eropa Ditutup Menguat Jelang Pengumuman The Fed

Kamis, 29 Juli 2021 | 07:28 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Rabu (28/7/2021), di tengah laporan kinerja perusahaan-perusahaan dan investor menantikan pengumuman kebijakan bank sentral AS.

Stoxx 600 naik 0,66%, DAX Jerman naik 0,33%, FTSE Inggris naik 0,29%, CAC Prancis naik 1,19%, FTSE MIB Italia naik 0,7%.

Saham-saham Inggris menguat setelah dikabarkan, orang-orang dari AS dan Uni Eropa akan diizinkan mengunjungi Inggris tanpa harus dikarantina dulu.

BACA JUGA The Fed Pertahankan Suku Bunga, Wall Street Ditutup Mixed

Deutsche Bank melaporkan laba yang besar pada triwulan kedua 2021, meskipun segmen pendapatan bank investasinya menurun. Bank asal Jerman itu melaporkan laba bersih 692 juta euro, jauh di atas estimasi analis di 328 juta euro. Saham Deutsche Bank turun 1,1%.

Barclays juga mengalahkan ekspektasi pasar. Bank Inggris itu mencatat laba 2,1 miliar pound sterling, naik 90 juta pounds dari triwulan kedua 2020. Barclays naik 2%.

Perusahaan manajemen aset St. James's Place naik 5,6% setelah mengumumkan kinerja yang kuat.

Di AS, pelaku pasar menantikan laporan kinerja Facebook, McDonald's, dan Ford. Menjelang penutupan, pasar Eropa juga masih menantikan pengumuman kebijakan The Fed terbaru. Pascapenutupan, The Fed mengumumkan mempertahankan suku bunga di kisaran nol persen. Gubernur Jerome Powell mengatakan perekonomian menunjukkan pemulihan tetapi masih jauh dari target inflasi dan ketenagakerjaan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com