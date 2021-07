Harga Minyak Mentah Menguat Dekati Kisaran US$ 75 Per Barel

Kamis, 29 Juli 2021 | 07:44 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat mendekati kisaran US$ 75 per barel pada perdagangan Rabu (28/7/2021). Kenaikan harga minyak disebabkan turunnya stok minyak mentah AS, sehingga fokus pasar kembali ke isu keterbatasan suplai dari isu meningkatnya kasus Covid-19.

Menurut data Administrasi Informasi Energi, cadangan minyak mentah AS turun drastis sevesar 4,1 juta barel sepanjang pekan lalu.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 0,35% ke US$ 74,74 per barel. Harga WTI AS naik 1% ke US$ 72,39 per barel.

Harga minyak mentah menguat sekitar 45% sejak awal tahun, ditopang pemulihan permintaan dan pembatasan stok oleh OPEC+. OPEC+ menyepakati penambahan suplai sebesar 400.000 barel per hari mulai bulan depan, namun menurut sejumlah pengamat, penambahan ini kurang besar.

Meningkatnya kasus Covid-19 menekan potensi kenaikan harga minyak dan masih menjadi kekhawatiran pelaku pasar.

Pasar juga menantikan hasil rapat The Federal Reserve dan pergerakan dolar. Dolar yang kuat justru dapat menekan harga minyak karena minyak menjadi lebih mahal untuk negara-negara selain AS.

Sumber: CNBC.com