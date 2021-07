Bursa Eropa Menguat Dipicu Pendapatan Perusahaan dan Keputusan Fed

Kamis, 29 Juli 2021 | 14:54 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa naik tipis pada perdagangan Kamis (29/7/2021) seiring dirilisnya pendapatan perusahaan besar dan pengulangan sikap kebijakan dovish (longgar) bank sentral AS, Federal Reserve AS (The Fed).

Stoxx 600 pan-Eropa naik 0,3% di awal perdagangan. Saham minyak dan gas melonjak 1,8% setelah kuatnya pendapatan perusahaan energi. Sementara saham perjalanan dan liburan turun 0,6%.

Saham di Asia-Pasifik menguat setelah indeks Hang Seng Hong Kong rebound dari pelemahan 2 hari di awal minggu.

Saham berjangka AS mendatar setelah Fed mempertahankan suku bunga dan pembelian aset tidak berubah. Ketua Fed Jerome Powell dalam konferensi pers Rabu (28/7/2021) mengatakan bahwa meskipun ekonomi ada kemajuan, tetapi masih ada kerawanan sehingga kebijakan moneter bank sentral masih akomodatif.

Sejumlah perusahaan merilis kinerjanya seperti Credit Suisse, Royal Dutch Shell, TotalEnergies, Volkswagen dan Airbus. Credit Suisse membukukan laba bersih 253 juta franc Swiss (US$ 278,3 juta) untuk periode tiga bulan yang Juni, meleset dari ekspektasi dalam jajak pendapat analisnya. Saham Credit Suisse jatuh 4,1% di awal perdagangan.

Volkswagen menaikkan target margin keuntungan untuk kedua kalinya dalam waktu kurang 3 bulan didukung rekor pendapatan pada paruh pertama tahun ini. Target produsen mobil terbesar di Eropa itu melebihi tingkat pra-pandemi. Sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Volkswagen juga akan meluncurkan penawaran tender senilai 2,9 miliar euro (US$ 3,4 miliar) untuk perusahaan persewaan mobil Prancis Europcar. Saham Volkswagen tergelincir 1,3% lebih rendah.

Royal Dutch Shell melaporkan bahwa laba kuartal kedua melonjak menjadi US$ 5,5 miliar didukung harga minyak dan gas yang tinggi dan pulihnya permintaan. Perusahaan energi Inggris-Belanda itu melakukan buy back saham senilai US$ 2 miliar dan meningkatkan dividen. Hal ini mendorong sahamnya naik 2,9% pada awal perdagangan.

TotalEnergies Prancis juga mengumumkan rencana buy back saham setelah melaporkan lonjakan laba menjadi US$ 3,5 miliar, sehingga sahamnya naik 1,7%.

Di puncak Stoxx 600, raksasa telekomunikasi Finlandia Nokia dan perusahaan teknik Prancis Alten naik masing-masing 7% didukung laporan pendapatan yang kuat. Di bagian bawah indeks, produsen Inggris Smith & Nephew turun 5%.

Sementara survei iklim bisnis zona euro Juli akan dirilis pada pukul 10 pagi waktu London bersama pengumuman industri dan jasa dan kepercayaan konsumen serta ekspektasi inflasi.

