Pandemi, UMKM Didorong Bangkit dengan Inovasi dan Teknologi

Kamis, 29 Juli 2021 | 15:37 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Di masa pandemi Covid-19, usaha mikro kecil menengah (UMKM) didorong agar bangkit dengan inovasi dan teknologi. UMKM perlu mengembangkan platform digital seiring perubahan perilaku masyarakat.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa, sektor usaha yang terkena dampak pemberlakukan pembatasan kegiatan masyakarat (PPKM) yakni ritel, restoran, transportasi, dan sektor jasa lain seperti pariwisata, hiburan, serta sektor yang membutuhkan interaksi langsung dengan konsumen.

Untuk kembali bangkit dalam kondisi ini diperlukan langkah prioritas jangka pendek dengan menciptakan kegiatan dan mendorong masyarakat beralih ke platform digital (online) untuk memperluas kemitraan. "Upaya lainnya kerja sama dalam pemanfaatan inovasi dan teknologi yang dapat menunjang perbaikan mutu dan daya saing produk, proses pengolahan produk dan kemasan, dan sistem pemasaran," kata dia dalam keterangan tertulisnya Kamis (29/7/2021).

Dengan semangat mengedukasi UMKM di era pandemi, Exabytes Indonesia menghadirkan SME DigitalFest 2021 untuk mendukung gerakan UMKM go digital.

Dengan tema SME DigitalFest : Digital Transformation of Business 2.0, acara yang dijawalkan 31 JUli 2021 ini akan menjadi konferensi interaktif dan menyampaikan informasi mengenai perkembangan terkini UMKM di Indonesia. Event ini juga tren terkini menjalani bisnis secara online hingga kisah yang menginspirasi.

Country Manager, Exabytes Indonesia Indra Hartawan mengatakan event ini diharapkan membantu UMKM/UKM bangkit dalam era pandemi dan dapat membuka peluang bagi industri untuk kreatif dalam memaksimalkan sumber daya teknologi. "Exabytes siap membantu para UMKM/UKM menghadapi inovasi teknologi,” kata dia.

Para pembicara SME DigitalFest di antaranya William Yang (Vice Chairman of IT & Fintech of Kadin), Nur El Ikhsan (Founder of Bara Imaji), Rizqi Isnurhadi (Marketing Manager of Xendit), William Prahara (Business Development & Global Partnerships at Traveloka), Niko Julius (Founder of Socialmediamarketer.id) dan lainnya.

