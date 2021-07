AGRO Go Digital, Dirut BRI: Enggak Mau Ketinggalan Arisan Masa Depan

Kamis, 29 Juli 2021 | 20:23 WIB

Oleh : Nida Sahara / WBP

Direktur Utama BRI Sunarso (tengah atas), Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Mirza Adityaswara (bawah), dan Head of Research PT Samuel Sekuritas Suria Dharma (kanan atas) serta Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu saat program Zooming With Primus bertema Potensi Holding BUMN Ultra Mikro, Kamis 29 Juli 2021. (Foto: BeritaSatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com– Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso menilai, perseroan akan mengembangkan digitalisasi, bukan hanya dalam proses bisnis, tetapi membuat bisnis model baru melalui bank digital (PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk/BRI Agro).

BACA JUGA BRI Pimpin Pemberdayaan Holding UMi Perluas Pembiayaan UMKM

Dia menyebutkan bahwa terdapat dua tantangan yang dihadapi perseroan saat ini. Pertama, biaya operasional yang cukup tinggi. Kedua, risiko operasional yang juga meningkat. Menurut Sunarso, obatnya adalah melalui digitalisasi. "Kita digitalisasi proses bisnis dan bisnis lama tidak ditinggalkan, kita perbarui. Tapi, BRI enggak mau ketinggalan arisan masa depan lewat bank digital ini. Kita mau ikut arisan masa depan lewat BRI Agro (AGRO)," terang Sunarso dalam acara Zooming with Primus bertema Potensi Holding BUMN Ultramikro, Kamis (29/7/2021).

BACA JUGA Kolaborasi Bank Digital dan Fintech Dorong Peningkatan Inklusi Keuangan

Dengan mengemban tugas dari Kementerian BUMN untuk menjadi induk holding ultramikro, maka kedua tantangan dari biaya operasional dan risiko operasional tersebut harus dihadapi dengan digital. Proses bisnis perlu didigitalkan supaya menurunkan biaya operasional. Selain itu, membuat bisnis model baru, di mana saat ini ramai bermunculan bank digital baru.

"Kita business process kita digitalkan, kemudian orang ramai-ramai bikin bank digital, itu create new business model. Create value untuk buat value perusahaan naik, BRI ditugaskan jadi holding, maka dua arah digital itu kita kerjakan bersama," jelas Sunarso.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily