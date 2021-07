Chandra Asri Raih Investasi Rp 24,5 T untuk Kompleks Petrokimia Terintegrasi

Kamis, 29 Juli 2021 | 23:03 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik baru polyethylene (PE) PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) senilai US$ 380 juta di Cilegon Banten Jumat (6/12/2019). (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com- PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) meraih investasi hingga US$ 1,7 miliar atau Rp 24,5 triliun untuk pembangunan kompleks petrokimia terintegrasi. TPIA telah memilih Thai Oil Public Company Limited (Thaioil), kilang Refinery unggulan dari PTT Public Company Limited (PTT), sebagai investor strategis setelah melalui proses seleksi yang ketat.

TPIA dan Thaioil telah menandatangani perjanjian-perjanjian definitif untuk dilanjutkan ke penambahan modal di TPIA melalui Penawaran Umum Terbatas yang akan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Investasi di TPIA akan dilakukan melalui anak perusahaan yang ditunjuk oleh Thaioil yang akan bertindak sebagai standby buyer untuk menjamin keberhasilan transaksi ini.

“Ini adalah momen yang luar biasa bagi Chandra Asri. Hasil dari right issue akan secara signifikan meningkatkan rencana kami untuk mengembangkan kompleks petrokimia kedua kami, seiring dengan langkah Perseroan untuk mempercepat pengambilan FID pada tahun 2022. Ini adalah bagian dari strategi inti kami untuk memberikan pertumbuhan transformasional dalam melayani kebutuhan Indonesia, mendukung perluasan pelanggan, dan mengembangkan industri petrokimia dalam negeri,” kata Erwin Ciputra, Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Chandra Asri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (29/7/2021)

Pemegang saham utama TPIA, PT Barito Pacific., Tbk dan SCG Chemicals Co, Ltd (SCG), mendukung penuh aksi korporasi ini untuk menyuntikkan ekuitas ke TPIA. Hasil bersih yang diperoleh akan digunakan untuk pengembangan dan pembangunan kompleks petrokimia terintegrasi kedua TPIA yang berskala global oleh anak perusahaannya, PT Chandra Asri Perkasa (CAP2) yang antara lain akan terdiri dari unit cracker, polymerized olefins serta fasilitas dan utilitas terkait. Hal ini sejalan dengan strategi TPIA untuk memperluas kapasitas produksi dan skala usaha dalam melayani kebutuhan pasar Indonesia.

BACA JUGA Chandra Asri Raih Fasilitas Green Loan US$ 13 Juta

“Semua ini sepenuhnya sejalan dengan seruan Presiden Joko Widodo dan Pemerintah untuk mempromosikan kemandirian dan substitusi impor. Kami senang memiliki Thaioil, kilang terbesar di Thailand sebagai mitra pertumbuhan kami, yang meningkatkan keamanan pasokan bahan baku dan memperkuat posisi kami sebagai perusahaan petrokimia terkemuka dan menjadi pilihan di Indonesia,” tambah Erwin.

Total perkiraan investasi Thaioil yang memperoleh 15% kepemilikan saham di TPIA setelah right issue, dan SCG yang mempertahankan sekitar 30,57% dari kepemilikan saham di TPIA, mencapai US$ 1,3 miliar. Transaksi ini masih mensyaratkan persetujuan regulator yang berlaku, termasuk dari OJK dan diharapkan selesai selambat-lambatnya 30 September 2021. Hal ini akan menjadi salah satu right issue terbesar yang pernah dilakukan di BEI.

Agus Salim Pangestu, Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Barito Pacific Tbk, mengatakan Barito pada dasarnya, percaya pada pertumbuhan melalui kemitraan.

“Saya senang memiliki Thaioil sebagai investor fundamental lainnya di Chandra Asri, setelah melalui seleksi Investor Strategis yang kuat dan proses yang komprehensif. Kami berharap dapat bekerja sama untuk mewujudkan CAP2 dan menciptakan Impact Beyond Returns yang membangun nilai berkelanjutan bagi orang-orang, bisnis dan masyarakat di dalam dan di luar Indonesia. Kerja sama ini menciptakan peluang dan lingkungan yang luar biasa untuk mewujudkan visi ini, dan kami menanti fase selanjutnya untuk perjalanan bersama ini,” ujarnya.

BACA JUGA Chandra Asri Raih Pinjaman dari Bank Mandiri Rp 5 Triliun

Sementara itu, Wirat Uanarumit, Presiden dan Chief Executive Officer Thaioil, mengatakan kerja sama ini adalah langkah penting bagi Thaioil dan langkah strategis bagi Thaioil untuk memperluas rantai nilai perusahaan ke dalam bisnis petrokimia.

“Saya senang bahwa kami dapat merampungkan proses kemitraan ini dengan TPIA, produsen petrokimia utama di pasar yang menarik seperti Indonesia, dan untuk membantu TPIA dalam tahap pertumbuhan berikutnya dengan pengembangan dan pembangunan CAP2. Kemitraan ini juga akan bersinergi dengan kolaborasi komersial antara TPIA dan Thaioil di mana Thaioil dapat memasok nafta untuk TPIA dari Clean Fuel Project (CFP) senilai US$ 4,8 miliar yang dijadwalkan akan selesai pada tahun 2023. Dengan demikian meningkatkan keamanan bahan baku untuk TPIA dalam prosesnya,” tambahnya.

Wirat meyakini kemitraan ini akan berhasil dan saling menguntungkan baik bagi TPIA maupun Thaioil. Perusahaan Thaioil berharap dapat bekerja sama dengan TPIA untuk bersama-sama mengembangkan bisnis secara berkelanjutan dan menguntungkan di masa depan.

“SCG menyambut baik Thaioil sebagai investor strategis dan mitra bahan baku baru. Kami sepenuhnya mendukung TPIA dan dengan senang hati melakukan investasi bersama dalam pengembangan dan konstruksi CAP2. Kemitraan SCG selama satu dekade dan kolaborasi yang sukses dengan TPIA menunjukkan komitmen kami terhadap pertumbuhan Indonesia,” timpal Tanawong Areeratchakul, Presiden SCG Chemicals.

BACA JUGA Kurangi Emisi, Chandra Asri Operasikan 53 Forklift Listrik BYD

Menurut Tanawong, investasi SCG di CAP2 menegaskan kembali komitmen kami untuk kemakmuran jangka panjang Indonesia. SCG berharap dapat bekerja sama dengan TPIA dan Thaioil untuk menyelesaikan CAP2 dengan sukses.

Transaksi ini memberikan peluang untuk kemitraan dan pertumbuhan komersial tambahan TPIA telah memasuki ke dalam perjanjian penjualan dan pembelian bahan baku dengan Thaioil untuk pasokan nafta dan LPG ke TPIA dan CAP2, serta perjanjian distribusi produk yang semuanya dengan perjanjian ketentuan jangka panjang.

Investasi di CAP2 diproyeksikan sekitar US$ 5 miliar (Rp 72,2 triliun). Konstruksi diperkirakan akan memakan waktu 4 sampai 5 tahun dengan menciptakan 25.000 lapangan pekerjaan selama periode tersebut. Ini akan menggandakan kapasitas produksi Perseroan dari saat ini 4,2 juta ton per tahun menjadi lebih dari 8 juta ton per tahun.

Hal ini akan membantu memenuhi pertumbuhan permintaan domestik Indonesia yang terus meningkat, mengurangi ketergantungan impor, mengembangkan industri petrokimia hilir lokal, mendukung visi pemerintah untuk Industri 4.0, dan menciptakan karir jangka panjang yang bernilai tinggi.

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Singapura Suryopratomo menyampaikan, pembangunan Chandra Asri 2 merupakan langkah yang dibutuhkan untuk pengembangan industri petrokimia di Tanah Air.

“Dengan pengembangan ini, produk Chandra Asri tidak hanya ethylene, polyethylene, propylene, serta polypropylene, tetapi menjadi industri petrokimia Indonesia pertama yang menghasilkan butadiene. Produk-produk ini akan bisa menopang industri lain seperti otomotif dan elektronika,” kata Dubes Indonesia.

Masuknya dana dari Thaioil Thailand sebesar US$ 1,7 miliar menunjukkan menarik Indonesia sebagai tempat investasi. Apalagi, kelak akan ada investasi sekitar US$ 6 miliar untuk pembangunan Chandra Asri 2 dan membuka lapangan pekerjaan tambahan sebanyak 25.000 pegawai.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com