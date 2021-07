PDB AS Tumbuh 6,5%, Wall Street Ditutup Menguat

Jumat, 30 Juli 2021 | 07:26 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS, Wall Street. (Foto: CNBC)

New York, Beritasatu.com - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Kamis (29/7/2021). Kementerian Perdagangan AS mencatat laju pertumbuhan ekonomi AS di triwulan kedua tahun ini melambat menjadi 6,5%.

Dow Jones Industrial Average naik 0,44% ke 35.084,53. S&P 500 naik 0,42% ke 4.419,15. Nasdaq naik 0,11% ke 14.778,26.

PDB AS tumbuh 6,5% di triwulan kedua, sedikit lebih baik dari 6,3% dibanding triwulan pertama. Angka ini bisa dibilang tinggi jika terjadi di luar masa pandemi. Namun di masa pandemi, angka ini lebih rendah dari estimasi Dow Jones sebesar 8,4%.

Pasar juga masih dipengaruhi sentimen positif dari pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell yang mengindikasikan tidak akan ada perubahan kebijakan dalam waktu dekat karena pemulihan ekonomi belum memenuhi target inflasi dan ketenagakerjaan. Data inflasi terkini akan diumumkan Jumat.

Beberapa emiten besar melaporkan kinerja keuangan mereka. Saham Amazon turun 7,1% pascaperdagangan setelah gagal memenuhi target kuartalan, pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir. Pinterest anjlok 19% karena mencatat penurunan pengguna.

Saham broker saham online Robinhood memulai debutnya di Nasdaq. Robinhood terkoreksi 8% menjadi US$ 34,82 di akhir sesi. Facebook juga turun 4% setelah melaporkan kinerjanya.

Sumber: BeritaSatu.com