Harga Minyak Brent Kembali ke US$ 75 Per Barel

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah menguat pada perdagangan Kamis (30/7/2021) menembus kisaran US$ 75 per barel. Naiknya harga karena suplai dari AS menyusut ke level terendah sejak Januari 2020.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 1,75% ke US$ 76,055 per barel, WTI naik 1,7% ke US$ 73,62 per barel.

Data Genscape menyebutkan stok minyak di Cushing, Oklahoma turun 360.917 barel Jumat lalu, menjadi 36.299 juta barel pada Selasa lalu.

Data Administrasi Informasi Energi AS juga menyebutkan bahwa cadangan minyak mentah domestik turun 4,1 juta barel pekan lalu.

Juni lalu, Brent sempat menembus US$ 75 per barel, pertama kalinya dalam dua tahun, tetapi kemudian turun lagi akibat kekhawatiran penyebaran varian Delta Covid-19 dan kesepakatan OPEC meningkatkan produksi.

Indeks dolar melemah 0,41% ke 91,882. Melemahnya dolar mendorong permintaan akan minyak mentah.

