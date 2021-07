PDB AS Meleset dari Target Analis, Bursa Asia Dibuka Melemah

Jumat, 30 Juli 2021 | 09:06 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada perdagangan Jumat (30/7/2021). Di AS, Wall Street menguat meskipun pertumbuhan PDB meleset dari target analis.

Nikkei turun 1,61%, Indeks Komposit Shanghai turun 0,8%, Hang Seng Hong Kong turun 1,04%, S&P/ASX 200 turun 0,13%, Kospi turun 0,96%.

Output industri Jepang tumbuh 6,2% pada bulan Juni, naik dari minus 6,5% di bulan Mei. Penjualan ritel Juni naik 0,1% dari tahun sebelumnya, meleset dari prediksi 0,2%.

Pelaku pasar Australia memantau situasi Covid-19 di Sydney, di mana kasus harian meningkat menembus rekor pada Kamis kemarin, di tengah perpanjangan lockdown. Dilaporkan, Pemerintah meminta bantuan militer untuk menerapkan lockdown.

Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Kamis (29/7/2021). Kementerian Perdagangan AS mencatat laju pertumbuhan ekonomi AS di triwulan kedua tahun ini melambat menjadi 6,5%.

Dow Jones Industrial Average naik 0,44% ke 35.084,53. S&P 500 naik 0,42% ke 4.419,15. Nasdaq naik 0,11% ke 14.778,26.

PDB AS tumbuh 6,5% di triwulan kedua, sedikit lebih baik dari 6,3% dibanding triwulan pertama. Angka ini bisa dibilang tinggi jika terjadi di luar masa pandemi. Namun di masa pandemi, angka ini lebih rendah dari estimasi Dow Jones sebesar 8,4%.

Harga minyak mentah menguat pada perdagangan Kamis (30/7/2021) menembus kisaran US$ 75 per barel. Naiknya harga karena suplai dari AS menyusut ke level terendah sejak Januari 2020.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 1,75% ke US$ 76,055 per barel, WTI naik 1,7% ke US$ 73,62 per barel.

Sumber: CNBC.com