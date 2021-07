IHSG Berpotensi Menguat, Simak Saham-saham Ini

Jumat, 30 Juli 2021 | 09:38 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan akhir pekan, Jumat (30/7/2021) diproyeksikan menguat ke level 6,200 hingga 6,230. Adapun level support 6,015, 5,947 dan resistance 6,166 dan 6,230.

Dalam riset harianya, MNC Sekuritas menjelaskan, proyeksi tersebut dapat tercapai dengan catatan IHSG masih berada di atas level support-nya maka pergerakan IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave [iii] dari wave C.

"Kami memperkirakan IHSG akan bergerak pada rentang 6,080-6,140 dan apabila IHSG berhasil menembus resisten di 6,166, maka IHSG akan menuju ke 6,200-6,230," Jelas MNC Sekuritas.

Agar tetap cuan, para investor disarankan menerapkan strategi buy on weakness pada saham:

AGII - Buy on Weakness (1,805)

Kemarin (29/7), AGII ditutup menguat 4,3% ke level 1,805, pergerakan AGII juga diikuti oleh meningkatnya tekanan beli dan menembus resistance 1,785. Hal ini berarti, pergerakan AGII berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 1,740-1,800

Target Price: 1,850, 2,000

Stoploss: below 1,670

BFIN - Buy on Weakness (965)

BFIN terkoreksi sebesar 1% ke level 965 pada perdagangan kemarin (29/7) diiringi dengan munculnya tekanan jual. Hal ini berarti, koreksi dari BFIN akan relatif terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 920-960

Target Price: 1,015, 1,090

Stoploss: below 880

INCO - Buy on Weakness (5,400)

INCO ditutup menguat 1,4% ke level 5,400 pada perdagangan kemarin (29/7). INCO masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 5,275-5,400

Target Price: 5,600, 6,000

Stoploss: below 5,125

AALI - Buy on Weakness (8,250)

Kemarin (29/7), AALI ditutup menguat 0,9% ke level 8,250. AALI kami perkirakan masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 7,950-8,150

Target Price: 8,750, 9,800

Stoploss: below 7,800.

Sumber: Investor Daily