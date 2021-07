Anak Usaha Jasa Marga Gandeng Perusahaan Korsel Kembangkan Bisnis EBT

Sabtu, 31 Juli 2021 | 05:06 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- PT Jasamarga Related Business (JMRB), anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) dan perusahaan asal Korea Selatan, Verywords Co Ltd sepakat menjalin kerja sama dan menjajaki studi perencanaan bisnis di bidang pengembangan bisnis energi baru terbarukan (EBT), stasiun pengisian kendaraan listrik, energi efisiensi dan bisnis digital. Kerja sama tersebut tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani Direktur Bisnis Komersial PT JMRB Imad Zaky Mubarak dan CEO Verywords Kim Sung Woo, pada Jumat (30/7/2021).

Zaky mengatakan, kerja sama ini sebagai salah satu upaya PT JMRB berpartisipasi pada program pemerintah dalam keberlanjutan lingkungan sehat. Apalagi, kata dia, PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku induk usaha memiliki misi “Green Toll Road” yang mencanangkan gerakan hijau (go green) dari jalan tol dan berbagai aspek di dalamnya termasuk rest area.

“Selama ini, kami gencar melakukan program penghijauan seperti penanaman pohon, pengolahan limbah sampah, dan mendukung ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di rest area yang kami kelola. Sebab, pemerintah tengah mempercepat program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan,” kata Zaky dalam keterangan tulisnya.

BACA JUGA Jasamarga Related Business Kembangkan Koridor Tol Jelang IPO

Zaky menambahkan, kajian kerja sama ini merupakan salah satu upaya PT JMRB dalam mengoptimalkan potensi lini bisnisnya seperti rest area, toll corridor development (TCD), dan bisnis digital.

Sedangkan Verywords merupakan perusahaan asal Korea Selatan yang memiliki fokus bisnis jasa konsultasi perubahan iklim, produksi kendaraan listrik, implementor stasiun pengisian listrik untuk kendaraan listrik, dan pelaksana berbagai macam proyek pengurangan emisi.

Dengan pengalaman Verywords dalam penanganan perubahan iklim tersebut, Zaky berharap kerja sama ini dapat berdampak positif bagi keberlanjutan lingkungan hidup, terutama aspek stabilitas ruang udara dan pemanfaatan energi terbarukan.

BACA JUGA BPPT: Ekosistem Teknologi Bidang Energi Kunci Keberhasilan Pemanfaatan EBT

CEO Verywords Kim Sung Woo mengungkapkan bahwa di Korea Selatan, salah satu cara meningkatkan minat masyarakat menggunakan kendaraan listrik adalah memperbanyak fasilitas SPKLU di tempat peristirahatan seperti rest area jalan tol. “Penyediaan SPKLU menjadi salah satu faktor penting mengembangkan kendaraan listrik dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan," ujarnya.

Selain gencar melakukan program penghijauan dan mendukung ketersediaan SPLKU di rest area, PT JMRB juga tengah mengkaji potensi penggunaan pemanfaatan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan melalui penggunaan teknologi panel surya di beberapa rest area.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily