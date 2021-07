Harga Minyak Turun, tetapi Mingguan Menguat

Sabtu, 31 Juli 2021 | 06:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak turun pada Jumat (31/7/2021) tetapi secara mingguan membukukan kenaikan karena permintaan tumbuh lebih cepat daripada pasokan. Sementara vaksinasi Covid-19 diperkirakan mengurangi dampak kenaikan infeksi virus corona di seluruh dunia.

Minyak mentah berjangka Brent untuk September, turun 2 sen menjadi US$ 76,03 per barel, menyusul lonjakan 1,75% pada Kamis (29/7/2021). Sementara kontrak Brent yang lebih aktif Oktober turun 14 sen, atau 0,2% menjadi US$ 74,96 per barel. Adapun minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun 8 sen menjadi US$ 73,53 per barel.

Meski melemah, kedua kontrak acuan mencatat kenaikan 2% untuk minggu ini.

Meski kasus virus corona meningkat di Amerika Serikat, Asia dan sebagian Eropa, analis mengatakan tingkat vaksinasi yang lebih tinggi akan membuat penguncian diperlonggar. "Pasar minyak tampaknya tidak lagi melihat masalah varian delta dengan alarm yang sama seperti pada awal pekan lalu," kata analis Commerzbank, Carsten Fritsch.

“Ada keyakinan bahwa kampanye vaksinasi yang sedang berlangsung di negara-negara industri akan mencegah pembatasan mobilitas yang meluas,” tambahnya.

Analis juga menunjukkan rebound konsumsi bensin dan produksi industri India menyusul lonjakan Covid-19 awal tahun ini sebagai tanda bahwa ekonomi lebih tahan terhadap pandemi.

“Delta adalah risiko, tetapi apakah itu akan menggagalkan pertumbuhan permintaan di paruh kedua? Kami tidak melihat itu,” kata analis komoditas Commonwealth Bank Vivek Dhar.

Pengekspor minyak utama Arab Saudi diperkirakan akan menaikkan harga di berbagai kelas minyak mentah yang dijualnya ke Asia pada September, bulan kedua berturut-turut.

