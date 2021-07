Kenaikan Harga Emas Akibat Sentimen Fed Terhenti Penguatan Dolar

Sabtu, 31 Juli 2021 | 07:43 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada Jumat (30/7/2021) karena penguatan dolar membatasi reli singkat yang didorong jaminan Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell tidak menaikkan suku bunga.

Harga emas di pasar spot turun 0,8% menjadi US$ 1.814,00 per ons. Sementara emas berjangka AS ditutup turun 1% ke US$ 1.817,20.

Emas mencapai puncaknya dalam 2 minggu pada Kamis (29/7/2021) setelah Powell mengatakan pasar tenaga kerja AS menjadi salah satu alasan The Fed memberiakn kembali dukungan stimulus.

Analis RJO Futures Bob Haberkorn mengatakan data yang menunjukkan kenaikan inflasi inti yang sedikit lebih lambat dari perkiraan bulan lalu, ditambah pengaatan dolar telah membebani emas.

Emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

"Emas masih terlihat kuat pada level ini dan fakta bahwa The Fed tidak mengatakan apa pun untuk mengubah pembelian aset atau kenaikan suku bunga menambah kekuatan pasar emas," kata Bob.

Sementara imbal hasil obligasi pemerintah yang lebih rendah menurunkan biaya peluang memegang emas, yang tidak membayar bunga.

Indeks dolar, yang telah merosot ke level terendah 1 bulan sebelumnya, naik 0,3%, mengurangi daya tarik emas bagi pemegang mata uang lainnya.

Managing Partner di CPM Group Jeffrey Christian memperkirakan emas akan menembus di bawah US$ 1.770 dan perak di bawah US$ 25 pada Agustus.

Sementara harga perak turun 0,3% menjadi US$ 25,45 tetapi secara mingguan naik pertama kalinya dalam 4 minggu.

Adapun palladium naik 0,5% menjadi US$ 2.659,19, dan platinum turun 1,1% menjadi US$ 1.048,81.

