Pasar Sakti Bantu Pelaku UMKM Kembangkan Usaha

Minggu, 1 Agustus 2021 | 15:09 WIB

Oleh : Herman / WBP

Chief Operation Officer PT Link Net Tbk Victor Indajang dalam acara reflection and closing ceremony Pasar Sakti, Minggu, 1 Agustus 2021. (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com – PT Infra Solusi Indonesia (I-Solution), anak perusahaan PT Link Net Tbk melalui First Academy sukses menggelar event Pasar Sakti (Shop and Share Awesome Knowledge – Things and Inspiration). Pasar Sakti merupakan virtual festival dan job fair berkonsep animasi 3D yang menyuguhkan rangkaian kegiatan selama 7 hari, mulai 26 Juli hingga 1 Agustus 2021

Chief Operation Officet PT Link Net Tbk Victor Indajang menyampaikan, selain menghadirkan virtual expo yang diisi ratusan tenant produk UMKM, Pasar Sakti juga diisi dengan serangkaian webinar yang dirancang dan didedikasikan bagi seluruh UMKM di Indonesia.

“Pasar Sakti bukan sekedar pasar atau marketplace tempat bertransaksi, tetapi juga marketplace knowledge, network, dan juga pasar untuk mencari kerja. Ini konsep yang luar biasa karena masyarakat serta pelaku UMKM bisa dapat banyak ilmu dalam satu platform,” kata Victor Indajang dalam acara reflection and closing ceremony Pasar Sakti, Minggu (1/8/2021).

Di hari pertama event Pasar Sakti, acara ini menghadirkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Dalam kesempatan tersebut, Teten banyak menyoroti pentingnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Teten juga mengingatkan pentingnya adaptasi dan transformasi yang menjadi kata kunci bagi UMKM untuk dapat bertahan dan berkembang di masa pandemi.

Selain Teten Masduki, webinar yang menjadi rangkaian event Pasar Sakti juga menghadirkan puluhan pembicara ahli serta praktisi dari bidang terkait yang membawakan beragam materi meliputi people, process, dan technology. “Dalam 6 hari kemarin, banyak ilmu yang didapat masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk mengembangkan diri dan juga mengembangkan usahanya,” kata Victor.

Penyelenggaraan Pasar Sakti ini juga didukung BeritaSatu Media Holdings sebagai official media partner. Menurut COO BeritaSatu Media Holdings Anthony Wonsono, dari keseluruhan event Pasar Sakti yang digelar selama 6 hari, rangkaian acara yang dihadirkan sangat penting untuk membangun dan membekali masyarakat Indonesia, khususnya pelaku UMKM Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar leadership. Menurutnya, leadership atau kemampuan menjadi pemimpin sangatlah dibutuhkan bukan hanya oleh pelaku UMKM, tetapi juga oleh semua masyarakat untuk membuat Indonesia terus maju.

“Di Pasar Sakti banyak hal dibahas mulai dari teknologi, inovasi dan sustainability, proses bisnis, bagaimana membangun road map, dan juga khususnya Pasar Sakti membahas mengenai manusia atau people yang sangat penting untuk menjadi dasar dari semua pelaku usaha di Indonesia, menjadi fundamental building block untuk bangsa dan negara kita,” kata Anthon.

