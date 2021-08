Bursa Asia Dibuka Menguat, Investor Tunggu Data PMI Tiongkok

Senin, 2 Agustus 2021 | 08:12 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan Senin pagi (2/8/2021). Pelaku pasar menantikan rilis data manufaktur Tiongkok bulan Juli.

Nikkei 225 Tokyo naik 1,52%, indeks komposit Shanghai datar, S&P/ASX 200 naik 0,92%, Kospi naik 0,41%.

Caixin/Markit akan mengumumkan data Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur hari ini. Sebelumnya, angka PMI resmi pemerintah menunjukkan aktivitas manufaktur melambat, di mana indeks berada di angka 50,4 pada Juli dari 50,9 di bulan Juni. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi dan sebaliknya menunjukkan kontraksi.

BACA JUGA PDB AS Meleset dari Target Analis, Bursa Asia Dibuka Melemah

Situasi Covid-19 juga bakal menjadi sentimen yang menekan pasar. Beberapa wilayah di Jepang memasuki status darurat pada hari Senin karena lonjakan kasus aktif.

Media Tiongkok juga melaporkan beberapa pemerintah daerah telah melakukan pengetatan pembatasan penyebaran virus setelah kenaikan kasus di Nanjing.

Indeks dolar melemah ke 92.121 dari sebelumnya di 92,4. Yen Jepang menguat ke 109,67 per dolar dari kisaran 110 dolar minggu lalu.

Harga minyak mentah dunia jenis Brent turun 0,46% ke US$ 75,06 per barel, sementara jenis WTI turun 0,38% ke US$ 73,67 per barel.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com