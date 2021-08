IHSG Diproyeksikan Menguat, Simak 4 Saham Ini

Senin, 2 Agustus 2021 | 08:45 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan awal pekan, Senin (2/8/2021) diproyeksikan alami penguatan pada rentang 6,200 hingga 6,230. Adapun level support 6,015,5,947 dan resistance 6,166 dan 6,230.

Dalam riset harian MNC Sekuritas menjelaskan, proyeksi itu dapat tercapai apabila IHSG masih berada di atas level support-nya maka pergerakan IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave [iii] dari wave C. Apabila IHSG berhasil menembus resistance di 6,166, maka IHSG akan menuju ke 6,200-6,230.

"Pada perdagangan akhir pekan lalu, IHSG kembali terkoreksi sebesar 0,8% ke level 6,070. Pergerakan IHSG pada hari ini pun diikuti dengan munculnya tekanan jual yang cukup besar. Perhatikan level support terdekat di 6,015," jelas MNC Sekuritas.

Sementara itu, untuk para investor agar tetap cuan, MNC Sekuritas menyarankan strategi speculative buy pada saham sebagai berikut;

ELSA - Spec Buy (262)

Pada perdagangan akhir pekan kemarin (30/7), ELSA ditutup terkoreksi 3,7% ke level 262. Penguatan ELSA akan lebih terkonfirmasi bila mampu break resistance 280.

Spec Buy: 256-262

Target Price: 316, 358

Stoploss: below 254

LPPF - Spec Buy (1,805)

Menutup perdagangan pekan kemarin (30/7), LPPF ditutup terkoreksi 0,6% ke level 1,805. LPPF berpeluang untuk menguat kembali.

Spec Buy: 1,750-1,800

Target Price: 2,000, 2,200

Stoploss: below 1,720

PTBA - Buy on Weakness (2,230)

PTBA ditutup terkoreksi 0,4% ke level 2,230 pada perdagangan Jumat kemarin (30/7), pergerakan PTBA masih tertahan oleh level support terdekatnya di 2,180 dan MA60-nya.

Buy on Weakness: 2,190-2,230

Target Price: 2,450, 2,600

Stoploss: below 2,160

LSIP - Buy on Weakness (1,125)

Jumat kemarin (1/8), LSIP ditutup terkoreksi 0,4% ke level 1,125. LSIP berpeluang berbalik menguat.

Buy on Weakness: 1,100-1,125

Target Price: 1,200, 1,310

Stoploss: below 1,095

Sumber: Investor Daily